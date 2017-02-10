МИС Томской области обзавелась модулем для учета программ реабилитации инвалидов

Компания «Барс Груп» внедрила модуль «Учет ИПРА» в медицинскую информационную систему Томской области. Предпосылками послужило вступление с 1 января 2016 г. в действие нового порядка разработки и реализации индивидуальной реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н) и поправок к 419-ФЗ, сообщили CNews в «Барс Груп».

Индивидуальные программы реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) разрабатываются бюро медико-социальной экспертизы и направляются в региональные ведомства. В соответствии с ИПРА инвалиды могут получить необходимое лечение (медикаментозное и немедикаментозное, реконструктивную хирургию, санаторно-курортное лечение и т.п.).

Модуль автоматизирует прием сведений об ИПРА инвалидов и детей-инвалидов из федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, подготовку и формирование отчетов по итогам реализации мероприятий, предоставляет оперативный доступ к статистико-аналитическим показателям результатов исполнения мероприятий.

Таким образом, в регионе сформирована единая база по инвалидам и детям-инвалидам, а также мероприятиям, назначенным для исполнения индивидуальных программ реабилитации или абилитации. Как ожидается, функционал решения позволит специалистам Департамента здравоохранения Томской области организовать учет ИПРА, в том числе исполненных мероприятий, и обмен информацией с медицинскими учреждениями, участвующими в их исполнении.

В настоящее время в системе работает около 1500 специалистов 48 учреждений. В перспективе планируется развивать информационное взаимодействие со смежными ведомствами, оптимизировать контроль количественных и качественных показателей по результатам реабилитационных мероприятий.