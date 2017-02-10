«Мегафон» приглашает операторов связи принять участие в программе «FMC Партнер»

Компания «Мегафон» представила программу «FMC Партнер», которая позволит операторам связи в рамках своей виртуальной АТС объединить услуги фиксированной и мобильной связи. Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер Netbynet (бренд Wifire), сообщили CNews в «Мегафоне».

Программа «FMC Партнер» предоставляет операторам возможность объединить собственные ресурсы фиксированной связи (виртуальные АТС) с мобильной сетью на базе интеллектуальной платформы «Мегафона». Участие в программе не требует получения дополнительных лицензий и затрат на организацию сети или модернизацию собственной сервисной инфраструктуры, рассказали в операторе. Функционал виртуальной АТС (ВАТС) значительно расширяется: услуги, которые ранее были доступны клиентам провайдера только в рамках фиксированной связи, теперь могут быть подключены на мобильные телефоны с SIM-картами «Мегафона».

Объединение фиксированной и мобильной связи на одной платформе ВАТС оператор может использовать для развития таких сервисов, как короткая нумерация, система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитика частоты, длительности и географии звонков и др. При этом оператор сохраняет управление услугами ВАТС, что позволяет ему оставаться для клиента «единой точкой входа». Кроме того, «Мегафон» выплачивает оператору вознаграждение, размер которого растет по прогрессивной шкале в зависимости от объемов продаж мобильных услуг клиентам оператора.

«Нашими клиентами стали более 1200 операторов. Мы стремимся предлагать своим клиентам и партнерам современные и комплексные решения для развития и оптимизации их бизнеса. Программа “FMC Партнер” — это расширение возможностей и повышение привлекательности сервисов и услуг операторов фиксированной связи на базе технологических и интеллектуальных возможностей компании “Мегафон”», — заявила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон».

«Сегодня активно развиваются конвергентные сервисы, которые объединяют сразу несколько услуг для удобства клиента. Совместный с компанией “Мегафон” запуск новой программы “FMC Партнер” позволит операторам, которые используют нашу виртуальную АТС, создавать корпоративные телефонные сети и объединять технологии фиксированной и мобильной связи на всей территории нашей страны, — отметил Сергей Ильчук, директор по развитию корпоративного бизнеса компании Netbynet. — По нашим оценкам, корпоративные клиенты смогут сократить затраты на телефонию до 20%. К услуге уже начали проявлять активный интерес не только существующие, но и потенциальные клиенты Netbynet».

По словам представителей «Мегафона», рыночный потенциал программы «FMC Партнер» тесно связан с тенденциями развития услуги ВАТС, которая сейчас находится в фазе роста. По данным iKS-Consulting, к концу 2016 г. объем рынка виртуальной телефонии вырастет на 30% и составит около p4,66 млрд, что ниже уровня 2014 г. (71%) и 2015 г. (44%). При этом темпы прироста абонентской базы ВАТС не снижаются: в 2016 г. число клиентов достигло 149,9 тыс. — это на 26% больше, чем в 2015 г. (118,9 тыс.). Как пояснили в компании, это вызвано выходом на рынок новых игроков — «Яндекса» (апрель, 2016 г.) и «Мегафона» (сентябрь, 2015 г.), которые привлекли значительное число клиентов. Программа «FMC Партнер» может стать дополнительным драйвером для роста рынка ВАТС, полагают в операторе.