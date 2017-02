Крупнейший коммерческий ЦОД «Крок» работает без простоев более 5 лет

«Крок» объявила о том, что ее крупнейший коммерческий центр обработки данных «Компрессор» работает без простоев более 5 лет – с момента открытия в декабре 2011 г. Как рассказали CNews в компании, в дата-центре резервируют ИТ-инфраструктуру 150 крупных российских и международных заказчиков. В их числе торговая сеть «Эльдорадо», «Росевробанк», банк «Интеза», инвестиционная компания «Третий Рим».

ЦОД «Компрессор» обеспечивает непрерывную работу онлайн-магазинов, банковских процессинговых систем, надежное хранение медиаархивов и аналитических бизнес-приложений. На аутсорсинговых мощностях заказчики создают резервные ЦОД, тестируют бизнес-процессы и запускают новые продукты, эффективно управляя затратами и снижая бизнес-риски.

ЦОД «Компрессор» имеет сертификацию Uptime Institute уровня Tier III Gold Certification of Operational Sustainability на соответствие проекта, его реализации и эксплуатации лучшим отраслевым практикам. Наличие полной сертификации от ведущего мирового эксперта по отказоустойчивости ЦОД подтверждает высокую эксплуатационную устойчивость и надежность дата-центра «Крок». Заказчикам гарантируется бесперебойная работа всех инженерных систем ЦОД, а размещенные в нём критически важные приложения доступны 24/7/365. На официальном сайте «Крок» в режиме реального времени можно следить за актуальными технологическими параметрами ЦОД.

«Компрессор» обслуживает единственная среди системных интеграторов команда, сертифицированная по стандартам непрерывной работы инженерных систем Uptime Institute. Квалифицированные эксперты аутсорсингового ЦОД «Компрессор» также выполняют полный комплекс услуг по обслуживанию дата-центров заказчиков на территории РФ, что позволяет компаниям получать высочайший уровень услуг при отсутствии в штате собственных специалистов.

«Для большинства наших заказчиков ЦОД «Компрессор» стал универсальной платформой, позволяющей оптимально управлять вычислительной инфраструктурой. Компании, переместившие свои информационные системы в ЦОД «Крок», получают доступ к дополнительным вычислительным мощностям и сервисам без существенных инвестиций, – сказал Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок». – Как системный интегратор мы хорошо знаем потребности наших заказчиков и предоставляем услуги по принципу «единого окна», постоянно расширяя их количество».

На протяжении пяти лет заказчикам доступны как классические услуги ЦОД, в первую очередь colocation (размещение оборудования), так и дополнительные сервисы – аутсорсинг вычислительной инфраструктуры для новых ИТ-систем, услуги по непрерывности бизнеса, аренда вычислительного оборудования (HaaS, HardWare as a Service), резервное копирование (BaaS, Backup as a Service), резервный ЦОД как услуга (DRaaS,Disaster Recovery as a Service). Сервисы существенно упрощают управление ИТ-инфраструктурой и гарантируют доступность корпоративных систем, предупреждая возможные риски сбоев.

Для комплексных бизнес-задач на ресурсах аутсорсингового дата-центра «Компрессор» развернута инфраструктура для создания частных и гибридных облаков. В условиях увеличения спроса на технологии Big Data, бизнес-аналитики, интернета вещей такая среда позволит оперативно обрабатывать большие массивы данных и повышать эффективность бизнеса.