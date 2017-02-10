Check Point: Hummingbad в январе потерял лидерство среди мобильных зловредов

Check Point Software Technologies объявила, что Hummingbad потерял лидерство среди вредоносных программ для мобильных устройств впервые с февраля 2016 г. Как рассказали CNews в компании, данные предоставлены в ежемесячном отчете Check Point Threat Index за январь, подготовленном командой исследователей Threat Intelligence.

Место Hummingbad на вершине рейтинга самых популярных мобильных вредоносных программ занял модульный бэкдор для Android Triada. Он предоставляет привилегии супер-пользователя скачанному зловреду, помогая ему проникнуть вглубь системных процессов. В общей сложности на мобильные вредоносные программы приходится 9% всех обнаруженных атак. Лидирующую позицию в общем рейтинге занимает Kelihos, ботнет, который используется для кражи биткоинов, — от него пострадали 5% организаций по всему миру.

Данные рейтинга говорят о том, что хакеры продолжают расширять арсенал инструментов для таргетированных атак на бизнес. Угрозы используются на каждом этапе заражения, включая спам-письма, рассылаемые ботами, которые содержат загрузчики, в свою очередь подселяющие «зловред» на устройство жертвы.

Количество атак на российские компании в январе существенно снизилось: Россия опустилась на 83 строчку в рейтинге самых атакуемых стран, еще месяц назад она располагалась на 55 месте. Самыми активными зловредами, атаковавшими российские организации в январе 2017 стали Conficker, InstalleRex, Cryptowall, Bedep, Kometaur, HackerDefender, Delf, Ramnit, Jeefo, Fareit.

Среди стран, которые больше всего атаковали в январе 2017 года, отметились Парагвай, Уганда и Македония. Самыми благополучными с точки зрения кибербазопасности оказались Аргентина, Черногория и Барбадос.

В общей сложности Kelihos был самым активным видом вредоносного ПО, заразившим 5% организаций по всему миру. За ним следует HackerDefender и Cryptowall, на которые приходится 4,5% атакованных компаний.

Самые активные зловреды января 2017.

1. Kelihos — ботнет, который используется в основном для кражи биткоинов и спама. Он работает через пиринговую связь, позволяя каждому отдельному узлу выступать в качестве сервера Command & Control.

2. HackerDefender — пользовательский руткит для Windows, может использоваться для сокрытия файлов, процессов и регистрационных ключей, а также для применения в качестве бэкдора и программы для перенаправления портов, которая работает через порты, открытые существующими службами. В результате скрытый бэкдор невозможно обнаружить традиционными средствами.

3. Cryptowall — Вымогательский зловред, который начал как двойник Cryptolocker, но в конце концов превзошел его. Cryptowall стал одним из самых выдающихся вымогателей. Он известен из-за использования шифрования AES и проведения связи C&C через анонимайзер Tor. Зловред активно распространяется через эксплойт-киты, вредоносную рекламу и фишинговые кампании.

Самые активные мобильные зловреды:

1. Triada — модульный бэкдор для Android, который дает огромные привилегии скачанным зловредам, поскольку помогает им внедриться в системные процессы. Triada также был замечен в подмене URL-адресов, загруженных в браузере.

2. Hummingbad — вредоносное ПО для Android, которое, используя устойчивый к перезагрузке руткит, устанавливает мошеннические приложения и с небольшими модификациями может проявлять дополнительную вредоносную активность, включая установку программных клавиатурных шпионов, кражу учетных данных и обход зашифрованных email-контейнеров, используемых компаниями.

3. Hiddad — зловред для Android, который переупаковывает легитимные приложения и затем реализует их в магазинах сторонних производителей. Его главная функция — показ рекламы, однако он также может получить доступ к ключевым настройкам безопасности, встроенным в операционную систему, что позволяет злоумышленнику получить конфиденциальные данные пользователя.

Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ, отметил: «Разнообразие угроз, которое мы видели в январе, а также использование хакерами всех доступных тактик для атаки демонстрируют масштаб проблем, с которыми столкнутся ИТ-команды в борьбе за безопасность своих систем. Чтобы защитить себя, организации должны установить продвинутые решения для предотвращения угроз в сети, на конечных и мобильных устройствах. Это единственный способ остановить атаку еще до заражения всей системы. Для таких целей подойдут, например, SandBlast™ Zero-Day Protection, Threat Extraction и Mobile Threat Prevention от Check Point, которые гарантируют защиту против известных и неизвестных угроз».

Данные для Threat Map предоставлены Check Point’s ThreatCloud — крупнейшей сетью для совместной борьбы с киберпреступлениями, которая собирает данные об атаках с помощью глобальной сети датчиков угроз. База данных ThreatCloud содержит более 250 миллионов адресов, анализируемых на наличие ботов, более 11 миллионов сигнатур вредоносного ПО и более 5,5 миллионов адресов зараженных веб-сайтов. Каждый день система обнаруживает свыше одного миллиона типов вредоносного ПО.

С января 2017 года Check Point пересмотрел методику подсчета индекса активности вредоносных программ: теперь она основывается на доле организаций по всему миру, пострадавших от каждого семейства вредоносного ПО. Таким образом, в индексе теперь представлены самые доминирующие зловреды, атакующие сети. Это дает более точное представление о реальном влиянии угроз на компании в мире.