BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client x64»

BSS объявила о выпуске обновления системы «ДБО BS-Client x64» версии v. 20.1.750 – комплексного решения, предназначенного для организации дистанционного банковского обслуживания юридических лиц.

В обновление включен ряд новых возможностей.

Модуль интеграции ДБО с облачными бухгалтериями (а также иными внешними платежными сервисами). Решение поддерживает возможность автоматического импорта в ДБО платежных поручений в рублях и экспорта из ДБО выписок по банковским счетам клиента. На основе созданного модуля протестировано и подтверждено взаимодействие с Контур.Бухгалтерией и Контур.Эльба. С помощью данного модуля возможна интеграция с иными облачными сервисами: Кнопка и т.д. Интеграция с облачными бухгалтериями позволит банку сгенерировать дополнительный комиссионный доход за счет партнерских программ с сервисами, а также повысить лояльность корпоративных клиентов.

Сервис прямого документооборота с системой «1С: Предприятие 8». Интеграция систем с использованием технологии DirectBank от компании «1С» позволит клиентам совершать основные операции непосредственно из программ системы «1С» без необходимости импортировать файлы из одной системы в другую. Клиенты напрямую в системе «1С» смогут подписывать электронной подписью и отправлять в банк платежные поручения в рублях, а в случае необходимости и направлять запросы на их отзыв. Кроме того, в программе «1С» можно получать выписки по банковским счетам и статусы документов.

Возможность работы ДБО с модулем Bot-Trek Secure Bank компании Group-IB. Модуль предназначен для повышения безопасности работы клиентов с платежными поручениями в системе ДБО и позволяет усилить механизм проверок системы «FRAUD-Анализ».

Переход на версию системы «ДБО BS-Client х64» v. 020.1.750 осуществляется с версии v. 020.1.700 в рамках договора сопровождения.