Asus представила компактные мини-ПК VivoMini VM65N и VM65. Фото

Asus представила ультракомпактные мини-ПК серии VivoMini VM65 с поддержкой разрешения 4K UHD, построенные на базе процессоров Intel Core i7 седьмого поколения с микроархитектурлй Kaby Lake. В аппаратную конфигурацию мини-ПК входят оперативная память стандарта DDR4, дискретная видеокарта Nvidia GeForce, а также аудиосистема Asus SonicMaster.

За производительность мини-ПК серии VivoMini VM65 отвечают 4-ядерные процессоры Intel Core i7, i5 и i3 седьмого поколения. Эти процессоры выгодно отличают энергоэффективная микроархитектура, передовые технологии производства и оптимизация ядра на уровне кремниевой подложки, что обеспечивает повышенную производительность по сравнению с ЦП предыдущего поколения. Для достижения максимального быстродействия системы пользователь может установить до 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4.

Удобной особенностью мини-ПК серии VivoMini VM65 является возможность закрепления его на задней панели мониторов, совместимых со стандартом VESA. Продуманная система охлаждения справляется со своей задачей при минимальном уровне шума: всего 24 дБ в режиме покоя.

Топовая версия мини-ПК VivoMini – VM65N – оснащается видеокартой Nvidia GeForce 930M Optimus с поддержкой воспроизведения видео с разрешением 4K UHD. Поддержка повышенного разрешения экрана означает увеличенную детализацию изображения, возможность просмотра фильмов в сверхвысоком разрешении и запуск современных ресурсоемких игр на максимальных настройках. Особенно полезным это будет для тех пользователей, которые увлекаются обработкой фотографий или редактированием видеороликов.

Мини-ПК Asus серии VivoMini VM65

В мини-ПК серии VivoMini VM65 имеются встроенные динамики с технологией SonicMaster.

Благодаря специальному отсеку Vivo DualBay компьютер позволяет использовать сразу два 2,5-дюймовых накопителя, поддерживая как жесткие диски для расширения дискового пространства, так и высокоскоростные твердотельные накопители для быстрого запуска приложений. Модели, которые не поддерживают технологию Vivo DualBay, оснащаются 3,5-дюймовым жестким диском.

Мини-ПК Asus серии VivoMini VM65

Габариты системы составляют 190 x 190 x 56,2 мм, вес 1,2 кг, включая 3,5-дюймовый жесткий диск HDD.