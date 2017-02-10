Asus анонсировала игровой монитор с дисплеем на основе технологии квантовых точек

Компания Asus представила 27-дюймовый игровой монитор ROG Swift PG27UQ с расширенным динамическим диапазоном, созданный для любителей игр и профессионалов. Новинка поддерживает технологию G-Sync HDR и является одним из первых мониторов компании с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек) и частотой обновления 144 Гц, сообщили CNews в Asus.

Благодаря технологии квантовых точек модель ROG Swift PG27UQ обладает полным охватом стандарта DCI-P3 для более точной цветопередачи и плавной градации цветов. Максимальная яркость экрана составляет 1000 кд/м². Высокий уровень контрастности обеспечивает четкое разделение светлых и темных оттенков, а технология Nvidia G-Sync — более плавный вывод изображения.

По информации компании, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 точек) и частота обновления 144Гц позволяют добиться изображения сверхвысокой четкости с плавной частотой смены кадров. Данный монитор без труда справится с отображением динамичных сцен в игре без задержек и размытых картинок. Таким образом, геймеры получают преимущество в шутерах от первого лица, гонках, стратегиях в реальном времени и спортивных турнирах.



Монитор ROG Swift PG27UQ: 4K UHD графика с частотой обновления 144Гц

Монитор ROG Swift PG27UQ оборудован двумя разъемами DisplayPort 1.4 и одним HDMI для воспроизведения контента с разрешением 4K UHD и подключения дополнительных устройств.

Мониторы с поддержкой технологии Nvidia G-Sync High Dynamic Range (HDR) обеспечивают более широкий диапазон яркости изображения, привычный для восприятия человеческим глазом, а также предлагают более широкий цветовой охват по сравнению с обычными мониторами, подчеркнули в Asus. Монитор ROG Swift PG27UQ поддерживает технологию G-Sync HDR, что гарантирует высокое качество картинки и в несколько раз более яркое изображение, чем у обычных дисплеев. Благодаря технологии гибкого контроля работы LED-подсветки экран делится на 384 зоны, каждая из которых управляется отдельно, что обеспечивает более высокий уровень контраста и более натуральный черный цвет, пояснили в компании.

Технология квантовых точек дополнительно повышает яркость изображения и реализует поддержку цветового пространства DCI-P3, который на 25% шире sRGB. В результате повышается реалистичность картинки. В свою очередь, 27-дюймовая IPS-матрица, установленная в ROG Swift PG27UQ, имеет широкие углы обзора и позволяет избежать искажения цветов, даже при просмотре под разными углами.