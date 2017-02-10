«1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира»

«Детский Мир» доверил экспертам «1С-Раруса» проект интеграции продукта «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» и корпоративной системы учета. Теперь программы мгновенно обмениваются точными данными по товародвижению и кассовым документам. Срок закрытия финансового месяца ускорился на 6 дней, а временные затраты на техническое сопровождение систем снижены на 50%, сообщили CNews в «1С-Рарусе».

«Детский Мир» включает в себя сеть магазинов «Детский Мир» и центры раннего развития ELC. За 59-летнюю историю оператор открыл свыше 400 торговых точек в 158 городах России, а также 12 супермаркетов в 4 крупнейших городах Казахстана. Сеть активно развивается на территории республики.

В ИТ-систему компании входит «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», интегрированная со сторонней программой по учету товародвижения. Решение «1С» позволяет сотрудникам казахстанского офиса вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с нормами законодательства республики, совершать банковские операции в тенге и иностранной валюте, производить взаиморасчеты с персоналом. Многолетний опыт использования программы показал, что функционал «1С» оптимальным образом подходит для организации процессов, указали в компании.

Сотрудники казахстанского офиса работают с системой через удаленный доступ: сама база данных располагается на серверной площадке компании в Москве. Ежедневно данные по товародвижению выгружаются с использованием технологии веб-сервиса из учетной системы в программу «1С». На их основе казахстанские бухгалтера генерируют стандартные и аналитические отчеты, «закрывают» месяц.

В соответствии с новыми планами «Детского мира» по расширению сети в республике были спрогнозированы рост товарооборота и увеличение объема передаваемых данных. Отметив на старте реализации заявленных планов снижение работоспособности системы и ошибки при самостоятельной настройке новых параметров, руководство сети приняло решение о реновации ИТ-системы.

Силами ИТ-департамента «Детского мира» и стороннего подрядчика в московском офисе была заменена система товарного учета и на ее базе дополнительно реализован функционал главной кассы магазинов и офиса. Для ее интеграции с программой «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» и удаленной настройки рабочих мест сотрудников в Казахстане пригласили специалистов «1С-Раруса».

«Совместно мы работали над оптимизацией бухгалтерских процессов в части передачи данных товародвижения и кассовых документов. При этом для нас важно было сохранить функционал “1С”, с которым бухгалтерам уже несколько лет комфортно работать. Также требовалось настроить стабильную выгрузку данных из новой товароучетной системы, увеличить скорость загрузки информации в “1С”, реализовать возможность гибкой настройки параметров базы “1С” и системы мониторинга загрузки документов», — рассказал Андрей Кузин, начальник управления финансовых приложений департамента информационных технологий «Детского Мира».

По итогам ускорен обмен данными между «1С:Бухгалтерией 8 для Казахстана» и новой системой учета. Оптимизированы процессы сверки документов товародвижения между системами. Это было достигнуто путем создания достаточно быстрого интерфейса обмена данными, указали в «1С-Рарусе». Новый интерфейс обладает прозрачными настройками и возможностью мониторинга процессов.

Ранее в процессах сверки документов были задействованы усилия сразу 2 отделов компании: бухгалтерии и службы технической поддержки. Блок работы бухгалтера, при котором велась сверка оборотов по 41 и 62 счетам (с последующей детализацией), отнимал много времени. Бухгалтерам не удавалось найти требуемый документ посредством детализированного поиска. Поэтому далее отбор выполняли сотрудники технической поддержки, применяя специальные фильтры. Ввиду непрозрачности интерфейса обмена и в зависимости от сложности задачи эта процедура могла занимать до 14 дней. В ходе проектных работ был создан новый интерфейс обмена информацией между системами, а процесс сверки документации — полностью переписан. Благодаря новой системе мониторинга интеграционный обмен был оптимизирован в разы, что позволило затрачивать на сверку документов не более 2 часов.

По отзыву заказчика, оптимизация информационных процессов в бухгалтерской службе положительно сказалась на сроках закрытия финансового месяца — этот процесс ускорился на 6 дней. За счет стабильной работы обновленного интерфейса с системой товарного учета, а также новой системы мониторинга загрузки данных временные затраты на сопровождение системы сократились на 50%.

«В ходе проекта нам удалось провести ряд работ по модернизации ИТ-системы предприятия. Теперь система отлично справляется с возросшими потоками информации, приложения открываются без сбоев и “зависаний”. Ежедневно точные данные о выручке и товародвижении двенадцати казахстанских магазинов сети передаются в “1С:Бухгалтерию 8 для Казахстана” и становятся доступными для анализа сотрудникам как офиса на месте, так и центрального офиса в Москве, — подвел итоги проекта Андрей Кузин. — Одним из главных преимуществ проекта стало сокращение времени закрытия итогов месяца, формирования и сдачи регламентированной бухгалтерской отчетности. Сегодня мы продолжаем сотрудничать с “1С-Рарус” в рамках сопровождения обновленной системы».