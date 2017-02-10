«1С-Битрикс» выпустила приложение для работы с онлайн-кассами нового образца

«1С-Битрикс» выпустила бесплатное приложение «1С-Битрикс.кассы» для интернет-магазинов для соответствия 54-ФЗ о «Применении контрольно-кассовой техники». Как рассказали CNews в компании, решение быстро подключает интернет-магазин на «1С-Битрикс» к онлайн-кассе нового образца. Приложение разработано под ОС Windows и работает с версией 17.01 «1С-Битрикс: Управление сайтом». В планах разработчиков – выпуск версий для других операционных систем.

С 1 июля каждый интернет-магазин, принимающий платежи от покупателей в электронном виде (по карте или через платежные агрегаторы), должен обзавестись онлайн-кассой. Касса должна работать с интернет-магазином 24 часа в сутки. Это нужно для того, чтобы печатать чек с подробной спецификацией всех товаров или услуг в момент покупки передавать его в ОФД (Оператор Фискальных Данных) и регистрировать данные в ФНС.

Электронная версия чека должна быть отправлена покупателю интернет-магазина. Через e-mail или в SMS. Факт отправки будет подтверждать покупку. Электронный чек теперь равен бумажному в юридических правах.

Приложение устанавливается на локальный компьютер и работает по принципу сервера. Оно «цепляется» к интернет-магазину. ПО получает данные в режиме реального времени и отправляет их на кассу. Если интернет-магазин принимает только электронные платежи - печатать бумажные чеки не нужно.

У ФЗ-54 есть несколько особенностей для онлайн-торговли. Новый закон жестко регламентирует время для фиксации платежа и выбивания чека. В момент покупки. Приложение «1С-Битрикс» проверяет доступность онлайн-кассы раз в минуту. Одна касса может печатать ограниченное количество чеков в минуту. Приложение «1С-Битрикс.кассы» позволит подключать к интернет-магазину много касс для обработки большого количества платежей. Одна онлайн-касса должна проводить платежи только одного юридического лица.

Сильно изменился формат чеков. Теперь в них добавлены новые пункты с детальной информацией о товаре.

К интернет-магазинам на «1С-Битрикс» уже можно подключить кассы «АТОЛ». В ближайшем будущем в приложении появится поддержка касс от «Штрих-М».

«До 1 июля 2017 года каждый интернет-магазин, который осуществляет продажу товаров и услуг и принимает за них деньги – в электронном виде, через платежные агрегаторы или шлюзы, должен будет обзавестись онлайн-кассой. Мы подготовили решение, которое поможет владельцам 35 000 российских интернет-магазинов на «1С-Битрикс произвести интеграцию и соответствовать законодательству», - отметил Юрий Волошин, менеджер продуктов компании «1С-Битрикс».