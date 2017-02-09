WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online

Terrasoft и «Мобилитилаб» объявили о начале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online.

WorksPad – решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест на основе планшетов и смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android. WorksPad совмещает в одном приложении корпоративную почту; встроенный интернет и интранет-браузер; файловый менеджер; средство файловой синхронизации ПК и планшета; адресную книгу; календарь; средство для прямой передачи файлов и трансляции экрана между планшетами и ПК.

Благодаря своим возможностям, приложение обеспечивает удобную и безопасную работу ключевых бизнес-функций предприятия, включая доступ к корпоративной почте и документам на мобильных устройствах сотрудников.

«Для нас, как для производителя, который работает на рынке корпоративной мобильности, очень важно и ценно партнерство с компанией Terrasoft, – сказал Сергей Макарьин, директор по развитию бизнеса компании «Мобилитилаб». – Мы уверены, что присутствие в партнерском каталоге нашего решения WorksPad сделает его более доступным, в том числе и для заказчиков Terrasoft».