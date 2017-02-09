Выручка Experian в третьем квартале 2016-2017 фингода выросла на 6%

Компания Experian опубликовала итоги коммерческой деятельности за квартал, закончившийся 31 декабря 2016 г. Рост общей выручки от текущей деятельности в отчетном квартале составил 6% при постоянных обменных курсах. При этом органическая выручка увеличилась на 4%. При фактических обменных курсах общая выручка от текущей деятельности возросла на 4% в связи с ослаблением фунта стерлингов, которое с избытком компенсировало повышение бразильского реала. Если существующие обменные курсы сохранятся до конца года, можно ожидать снижения базовой прибыли примерно на 1% за полный год, сообщили CNews в Experian. В целом за девять месяцев до 31 декабря 2016 г. группа потратила $324 млн на обратный выкуп своих акций.

«В третьем квартале мы добились органического роста в 4%, в соответствии с прогнозом роста органической выручки на уровне 4-6%, и перекрыли соответствующий показатель за предыдущий год, — прокомментировал результаты компании генеральный директор Брайан Кассин (Brian Cassin). — На глобальном уровне наши подразделения Credit Services, Decision Analytics и Marketing Services продолжают уверенно расти, на фоне сильных целевых рынков, инвестиций в рост новых продуктов и инноваций, а также преимуществ нашей стратегии One Experian (“Единая компания Experian”), позволяющей интегрировать услуги для наших клиентов. В области оказания услуг физическим лицам (подразделение Consumer Services) мы продолжаем реализовывать наши планы по созданию продуктов. Нас радует рост взаимодействия с частными лицами, которым мы помогаем управлять кредитными рисками. Наш прогноз на год остается прежним. На уровне группы при неизменном обменном курсе мы ожидаем рост органической выручки в диапазоне от 4 до 6%, а также стабильный возврат прибыли на наши инвестиции в долгосрочный рост. Кроме того, мы по-прежнему ожидаем улучшения базовой прибыли на акцию».

EMEA/Азиатско-тихоокеанский регион

Рост органической выручки в EMEA и Азиатско-тихоокеанском регионе составил 6% при постоянных обменных курсах. Decision Analytics по-прежнему демонстрирует уверенный рост — увеличивается спрос на разрабатываемые Experian системы принятия решений о предоставлении кредита и предотвращения мошенничества; кроме того, компания заключила ряд новых контрактов в регионе. В направлении Marketing Services отмечен значительный рост в области кросс-канального маркетинга, сервисов повышения качества данных и таргетирования. Рост в этих областях компенсировал незначительное проседание в секторе кредитных услуг (Credit Services).

Северная Америка

В компании отметили устойчивый рост в Северной Америке, где органическая выручка увеличилась на 3%, а общая выручка от текущей деятельности — на 7%. Данные цифры отражают, наряду с прочим, финансовые поступления за первый полный квартал от недавнего приобретения — системы защиты от кражи персональных данных CSIdentity. В области кредитных услуг (Credit Services) отмечен хороший рост во всех областях. В направлении аналитики принятия решений (Decision Analytics) высокий процент реализованных сделок и надежный объем продаж должны обеспечить стабильную выручку в последующие кварталы, полагают в Experian. В области маркетинга (Marketing Services) точками роста стало заключение новых контрактов в сфере цифровой рекламы и повышение эффективности кросс-канального маркетинга, в том числе благодаря росту объема продаж в праздничный период.

Как и ожидалось, в области услуг для физических лиц (Consumer Services) органическая выручка снизилась. Это связано с высоким сравнительным показателем за предыдущий год, когда к Experian присоединился крупный партнер. «В истекшем квартале мы испытали в рыночных условиях наше предложение по привлечению потенциальных клиентов RightOffer, и теперь мы переводим на эту платформу все больше кредитных учреждений и клиентских потоков, готовясь к будущему росту», — отметили в компании.

Латинская Америка

Латинская Америка стала еще одной территорией успеха: рост органической выручки в 8% при постоянных обменных курсах. «В Бразилии мы отмечаем хороший рост в секторе бюро кредитных историй за счет контрциклических продуктов и увеличения спроса на данные и аналитику со стороны крупных банков и ритейлеров. Высокую эффективность показали также наши бюро кредитных историй в испаноязычной Латинской Америке», — рассказали в Experian. В масштабах всего региона направление Decision Analytics продолжало уверенно расти благодаря заключению новых контрактов и хорошему спросу на аналитические и скоринговые продукты. Направление Marketing Services также продемонстрировало уверенный рост.

Великобритания и Ирландия

Рост органической выручки в Великобритании и Ирландии составил 2% при постоянных обменных курсах. При этом увеличение выручки от наших операций с корпоративными клиентами с избытком компенсировало ожидаемое снижение в области услуг для частных лиц (Consumer Services). «Мы показали хороший рост в области Credit Services благодаря эффективности услуг по предварительной квалификации заемщиков и большим объемам кредитных отчетов», — указали в компании. В области аналитики принятия решений (Decision Analytics) отмечен значительный рост в связи с заключением новых контрактов и высоким спросом на программное обеспечение по принятию решений, аналитику и сервисы по предотвращению мошенничества. В области маркетинговых услуг (Marketing Services) по-прежнему фиксируется высокий спрос на данные таргетирования и услуги цифровой рекламы, наряду с оптимизацией показателей почтового / кросс-канального маркетинга.

Согласно ожиданиям экспертов Experian, органическая выручка в сфере обслуживания физических лиц (Consumer Services) в Великобритании в третьем квартале снизилась, поскольку компания развивает бизнес и диверсифицирует источники выручки. Наряду с этим, отмечена позитивная реакция потребителей на предложение компании о бесплатном предоставлении скорингового балла. «Радует количество новых клиентов, подписавшихся на наши дополнительные сервисы. Хотя еще слишком рано делать окончательные выводы, новый сервис привлечения потенциальных клиентов CreditMatcher также обеспечивает хорошие результаты: растет трафик и количество клиентов, принимающих адресные кредитные предложения наших партнеров», — заключили в Experian.