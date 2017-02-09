В приложении «Рутакси» появилась карта 2ГИС

2ГИС объявила о том, что мобильное приложение «Рутакси» начало использовать карту городского информационного сервиса 2ГИС. Как рассказали CNews в компании, детальность карты поможет водителям и пассажирам экономить время.

На картах 2ГИС отображаются входы в здания, заборы, внутриквартальные проезды. Водителю будет проще сориентироваться, как проехать, а пассажиру — точно указать, откуда совершается заказ и куда нужно доехать. За актуальностью данных следят картографы, которые ежемесячно обновляют сервис.

«Качественная детальная карта 2ГИС сделает наше приложение еще удобнее, — сказал директор по маркетингу приложения «Рутакси» Александр Деобальд. — Иногда при заказе такси человек не знает точного адреса. Точная карта легко решает проблему: достаточно указать точку».

«Карты 2ГИС используют тысячи наших партнеров — как на сайтах, так и в мобильных приложениях. Сотрудничество с «Рутакси» — проект особенный: это первый пример использования наших картографических данных в мобильном приложении для заказа такси, работающем во многих российских городах, — отметил руководитель отдела продаж контента «2ГИС» Максим Игнатов. — Мы рады тому, что создатели такого востребованного приложения выбрали 2ГИС в качестве поставщика данных».

Карты 2ГИС доступны в мобильном приложении «Рутакси» на Android. Готовится релиз обновленного приложения на iOS.