«Ростелеком» расширил спутниковые каналы в направлении удаленных районов Камчатского края

«Ростелеком» объявил об увеличении пропускной способности спутниковых каналов в отдаленных районах Камчатского края более чем в три раза. Как рассказали CNews в компании, скорость доступа в интернет выросла в малочисленных населенных пунктах Соболево, Оссора, Тигиль, Эссо, Усть-Хайрюзово и Тиличики.

«Расширение спутниковых каналов, регулярно проводимое компанией, имеет большое социальное значение для региона. Запуск подводной оптической магистрали позволил частично высвободить и перераспределить спутниковый ресурс в интересах населения удаленных районов. Благодаря увеличению скорости необходимые жителям ресурсы становятся доступнее», – сказал директор Камчатского филиала «Ростелекома» Андрей Сун.

В планах компании также увеличение пропускной способности спутниковых каналов до населенных пунктов Озерновский, Палана, Каменское, Ивашка.

Во многих удаленных районах Камчатки доступ к услугам связи обеспечивается только за счет спутниковых каналов. Поэтому увеличение их пропускной способности является одной из приоритетных задач компании в Камчатском крае, осуществлять которую удается при содействии правительства края и успешном сотрудничестве с операторами спутниковой связи.

Камчатский филиал «Ростелекома» находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома» («Ростелеком – Дальний Восток»). «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 г. на базе «Дальсвязи» после присоединения этой компании к «Ростелекому» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».