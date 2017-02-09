«Ростелеком» автоматизировал процесс льготного лекарственного обеспечения в Северной Осетии

«Ростелеком» реализовал проект по внедрению автоматизированной информационной системы льготного лекарственного обеспечения (АИС ЛЛО) отдельных категорий граждан в медицинских учреждениях здравоохранения республики Северная Осетия-Алания. Проект выполняется в рамках программы «Развитие здравоохранения РСО-А на 2014-2020 годы», сообщили CNews в «Ростелекоме».

Государственным заказчиком услуг по внедрению подсистемы Единой информационно-аналитической системы по выписке льготных рецептов и учету льготного лекарственного обеспечения граждан выступает Министерство здравоохранения РСО-А.

«На первом этапе система внедрена в 17-ти лечебно-профилактических учреждениях республики. Мы руководствуемся федеральным законом № 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”, который предписывает организовать обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, — отметил Михаил Ратманов, министр здравоохранения РСО-Алания. — Кроме того, система позволит сделать прозрачным учет и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также обеспечит учет и контроль препаратов».

Внедрение системы обеспечивает взаимодействие лечебно-профилактических учреждений с веб-подсистемой, автоматизацию процессов обработки реестров выписанных рецептов, электронный обмен данными между ЛПУ, аптеками, уполномоченной фармацевтической организацией, Министерством здравоохранения республики. Создана единая региональная база данных о пациентах, нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении; налажен контроль информационных процессов по реализации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

«В ходе работы над проектом “Ростелеком” установил и настроил клиентские компоненты системы в учреждениях. Пользователи системы прошли обучение у специалистов “Ростелекома” и получили допуск к работе, — рассказал Александр Бизиков, заместитель директора Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментом. — Внедрение системы гарантированно повысит производительность при формировании отчётно-учётной документации, значительно ускорит процесс сбора, обработки, передачи, хранения и представления информации».