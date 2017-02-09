Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик»

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила обновление продукта Riverbed SteelConnect, которое предлагает качественно новый подход к миру сетей в облачную эпоху. SD-WAN-решения нового поколения теперь поддерживает подключение к облачным сетям Microsoft Azure «в один клик», сообщили CNews в Riverbed.

Так, SteelConnect учитывает особенности приложений, меняет подход к сетевым технологиям в облачную эпоху благодаря упрощенным сетевым конфигурациям, создающим новые уровни бизнес-адаптивности, и позволяет отказаться от традиционных маршрутизаторов, интегрированной WAN-оптимизации и видимости инфраструктуры, утверждают в компании. Это решение обеспечивает гибкость, видимость и производительность, которые необходимы для компаний, желающих добиться реального бизнес-эффекта в преимущественно облачном мире.

Поскольку приложения сегодня продолжают перемещаться в «облако», вопросы производительности и безопасности остаются критически важными для организаций, считают в Riverbed. SteelConnect поддерживает автоматизированные и защищенные подключения к облачным сетям Azure «в один клик». Как следствие, компании получают дополнительную гибкость и при этом поддерживают тот же уровень производительности, что и в «облак»е, во всей своей гибридной сети.

«Одной из задач долгосрочного партнерства Riverbed и Microsoft является обеспечение пользователей быстрым и надежным доступом к приложениям и данным, независимо от их местонахождения, — подчеркнул Пол О’Фаррелл, старший вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделений SteelConnect, SteelHead и SteelFusion компании Riverbed. — Беспроблемная интеграция Microsoft Azure с Riverbed SteelConnect позволяет нам сделать еще один шаг вперед в решении этой задачи за счет обеспечения простого, мгновенного и защищенного подключения к “облаку”».

«Современные компании продолжают пользоваться возможностями Microsoft Azure для повышения масштабируемости работы и получения экономических выгод, — говорит Росс Ортега, менеджер по работе с партнерами Microsoft Azure. — Riverbed SteelConnect — это специализированное SD-WAN-решение, которое автоматизирует более безопасное подключение, увеличивает гибкость и улучшает клиентский опыт в целом».

По словам представителей Riverbed, SteelConnect поддерживает «умный» подход к построению, внедрению распределенных сетей и управлению ими за счет подключения к облачным средам типа Azure «в один клик». Решение обеспечивает должную производительность для всех пользователей за счет унификации и оптимизации доставки приложений по гибридным сетям WAN, удаленным сетям LAN и облачным сетям.

В сентябре 2016 г. компания Riverbed запустила общедоступное решение SteelConnect 2.0, которое предлагает более тесную интеграцию с продуктами SteelHead для WAN-оптимизации и SteelCentral для видимости работы, динамической маршрутизации и больших масштабов внедрения для крупных организаций.