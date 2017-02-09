«Одноклассники» запустили тестирование рекламного формата Canvas

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о начале тестирования нового рекламного формата Canvas — интерактивных мобильных промопостов. Как рассказали CNews в компании, первым протестировал новый формат Сбербанк.

Canvas — новый тип промопоста в мобильном приложении социальной сети, который представляет из себя полноэкранную страницу с контентом. Страница может содержать до 7 экранов и состоять из разных, в том числе интерактивных элементов: видео с автозапуском, слайдера («карусель»), панорамной фотографии, управляемой гироскопом, а также активных кнопок. В будущем появятся и другие элементы. Сама страница создается в специальном конструкторе внутри социальной сети.

Новый формат будет интересен как крупным рекламодателям, так и малому бизнесу. Он дает возможность брендам не только показать рекламное сообщение, но и вовлечь пользователей, предоставив им возможность взаимодействовать с контентом в игровой форме без перехода на внешний сайт. Таким образом рекламодатель может увеличить качество контакта с пользователями.

Canvas также будет интересен тем, у кого нет мобильной версии сайта. Инструмент позволит собрать страницу, рассказывающую о продукте, самостоятельно и без привлечения сторонних специалистов.

«Медиа-потребление за последние годы претерпело сильные изменения, которые вынуждают рынок перераспределять бюджеты в пользу социальных сетей и уделять больше внимания контент-маркетингу внутри платформ. Эти обстоятельства требуют появления новых нативных форматов, и я рад, что Одноклассники идут в эту сторону», — сказал Альберт Усманов, Digital Marketing Director Сбербанка.

«"Одноклассники" — развлекательная социальная сеть, один из самых популярных типов контента в ней — игры. Мы видим большой потенциал в интерактиве, поэтому ожидаем, что пользователи позитивно воспримут новый рекламный формат», – отметил Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса проекта «Одноклассники».

В настоящее время формат тестируется на Android-устройствах и будет доступен пользователям, начиная с версии 4.4. Для просмотра canvas-страниц необходимо обновить приложение ОК. Рекламная система учитывает версию приложения — при размещении рекламодатель платит только за тех пользователей, у которых будет отображаться canvas-реклама.

Стоимость размещения canvas-рекламы будет объявлена после завершения тестов.