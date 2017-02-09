Мошенники раздают «подарочные сертификаты» пользователям Facebook

Специалисты Eset обнаружили новую спам-кампанию на Facebook. Мошенники опустошают телефонные счета жертв, подписывая их на платные SMS-сервисы, сообщили CNews в Eset.

Потенциальная жертва получает приглашение в группу, где раздаются «подарочные сертификаты Winter Edition» на зимние коллекции одежды и обуви в магазинах Zara, Cropp и др. Вступив в группу, пользователь может перейти на сайт мошенников для выбора «подарка».

Проблемы начинаются в момент активации «сертификата». Для этого пользователь должен оставить номер мобильного телефона и ввести код, полученный в SMS, в специальную форму на сайте. При этом стоимость одного сообщения достигает 400-500 рублей, а упомянутые сети магазинов о существовании сертификатов не подозревают.

Специалисты Eset обнаружили группы на Facebook на английском и польском языках. Тем не менее, мошенническая схема может быть использована для любой аудитории — локализация контента не занимает много времени, считают в компании.

В Eset рекомендуют игнорировать спам в соцсетях и регулярно обновлять настройки конфиденциальности, в частности, взаимодействия с группами.