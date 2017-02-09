Micromax выводит на российский рынок два новых смартфона линейки Juice

Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, анонсировала старт продаж двух моделей линейки Juice с ёмкими аккумуляторами: Micromax Canvas Juice A1 plus (Q4260), оснащённый сканером отпечатков пальцев, и доступный Micromax Bolt Juice (Q3551). Старт продаж намечен на 10 февраля. Смартфоны можно будет приобрести в розничных сетях и в официальном интернет-магазине micromaxstore.ru, сообщили CNews в Micromax.

Micromax Canvas Juice A1 plus (Q4260) — вторая модель компании в России со сканером отпечатков пальцев. Как и все модели линейки Juice, смартфон имеет ёмкий аккумулятор объёмом 4000 мА*ч. Это обеспечивает работу устройства до 20 часов в режиме разговора и до 1000 часов в режиме ожидания. Новая модель Micromax функционирует на базе 4-ядерного процессора MT6737V с тактовой частотой 1,25 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, что позволяет смартфону легко справляться с множеством повседневных задач, утверждают в компании.

Canvas Juice A1 plus (Q4260) оснащён 5-дюймовым HD IPS-экраном с разрешением 1280*720 точек и двумя камерами: основной, 8-мегапиксельной, со встроенной вспышкой и автофокусом и 5-мегапиксельной, фронтальной, с фиксированным фокусом. Устройство на базе Android 6.0 Marshmallow получило 16 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 32 ГБ при помощи карты micro-SD. Смартфон поддерживает две карты микро-SIM, работает в сетях GSM (900/1800/850/1900 мГц), WCDMA (900/2100 мГц), FDD-LTE (band 3/7/20), оснащен интерфейсами Bluetooth/Wi-Fi/USB 2.0.



Micromax Canvas Juice A1 plus

Micromax Bolt Juice (Q3551), в свою очередь, получил аккумулятор 3000 мА*ч и прочную металлическую крышку. Модель на базе Android 6.0 Marshmallow оснащена 4-ядерным процессором SC7731C с тактовой частотой 1,2 ГГц, благодаря которому смартфон может использоваться как для мобильных игр, так и для работы в режиме многозадачности. 4,5-дюймовый TN-экран с разрешением 854*480 точек при этом подходит для просмотра видео.



Micromax Bolt Juice (Q3551)

Смартфон позволяет делать качественные снимки при помощи двух камер — основной, 5-мегапиксельной, со встроенной вспышкой и автофокусом и 2-мегапиксельной, фронтальной, с фиксированным фокусом. С Micromax Bolt Juice (Q3551) в распоряжении пользователя будет 8 ГБ встроенной памяти и 1 ГБ оперативной памяти. Смартфон поддерживает карточку micro-SD объёмом до 32 ГБ и 2 карты микро-SIM, способен работать в сетях GSM (850/900/1800/1900 мГц) и WCDMA (900/2100 мГц), оснащен интерфейсами Bluetooth/Wi-Fi/Micro USB 3.5.

Ориентировочная стоимость модели Canvas Juice A1 plus (весом 167 г и габаритами 144,3х72,4х9,65 мм) составляет p8 990, а модели Micromax Bolt Juice (Q3551) (весом 152 г и габаритами 135x66x10,35 мм) — p4 990.

В 2017 г. Micromax планирует вывести на рынок и другие модели линейки Juice с ёмкими аккумуляторами от 3000 мА*ч до 5000 мА*ч.