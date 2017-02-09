«Мегафон» обеспечила мобильной связью поселок угольщиков в Якутии

«Мегафон» объявил об обеспечении мобильной связью рабочего поселка горно-обогатительного комплекса «Инаглинский» в Нерюнгринском районе Якутии. Как рассказали CNews в компании, около 300 сотрудников предприятия теперь могут оставаться на связи со своими близкими.

Наличие связи на крупных и важных промышленных объектах – требование времени и важное условие для оперативного решения производственных задач любого предприятия. Оператор связи «Мегафон» в рамках корпоративного сотрудничества с УК «Колмар» ввел в эксплуатацию базовую станцию стандарта GSM на территории горно-обогатительного комплекса «Инаглинский», обеспечив уверенное покрытие на территории месторождения и вахтового поселка.

Несмотря на суровые климатические условия, технические специалисты «Мегафона» выполнили работы в кратчайшие сроки. Ранее подобный объект связи оператор построил на территории горно-обогатительного комплекса «Денисовский».

«Реализация каждого подобного проекта - это новый опыт и маленькая победа для нас. Теперь работники Инаглинского месторождения с комфортом пользуются нашими услугами, решая рабочие вопросы и поддерживая связь со своими близкими, - сказал Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». - Мы всегда готовы решать задачи клиента, касающиеся развития инфраструктуры связи. В 2017 году мы также запланировали строительство ряда базовых станций, чтобы обеспечить наших бизнес-клиентов качественной связью в труднодоступных местах Якутии».