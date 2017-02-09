«Мегафон» обеспечил связью Чемпионат России по альпинизму

«Мегафон» объявил об успешном обеспечении устойчивой работы 2G/3G-сетей во время проведения первого этапа Чемпионата России по классическому альпинизму в горах Джейрахского района Ингушетии.

Как рассказали CNews в компании, соревнования проводятся при поддержке руководства Республики Ингушетия и приурочены к 25-летию её основания. Участие принимают 15 команд из 11 регионов России: Санкт-Петербурга, Владивостока, Бурятии, Татарстана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Красноярского и Ставропольского края, а также Челябинской, Свердловской и Ростовской областей. Альпинистам предложены 16 маршрутов (в том числе - 12 первопроходов: 6А и 5Б категорий трудности).

Сегодня участники продолжают восхождение на расположенную между реками Терек и Асса и входящую в скалистый хребет Большого Кавказа гору Гайкомд (высота более 3000 м). Для удобства коммуникаций альпинистов и организаторов «Мегафон» разместил в районе проведения Чемпионата мобильную базовую станцию, которая обеспечит стабильную работу сотовой связи для голосового общения и интернет-доступа в любой точке движения каждой из групп-участников.

«Мегафон» как лидер телеком-рынка Ингушетии рад поддержать главное спортивное событие года в дисциплине классического альпинизма, тем более, что в нашей республике соревнование такого уровня проводится впервые, — отметил Залимхан Акиев, директор регионального отделения «Мегафон» в Республике Ингушетия. — Это второй крупный проект по обеспечению надёжной связью соревнований в горах Джейрахского района: мы уже несколько лет подряд обеспечиваем качественную и устойчивую работу сети в селе Таргим во время проведения международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 69 «Битва в Горах», который ежегодно собирает около 25 000 зрителей».