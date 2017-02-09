LogistiX оснастила учебную лабораторию Астраханского государственного университета системой LEAD WMS

Компания LogistiX внедрила систему управления складом LEAD WMS в научно-образовательном центре (НОЦ) исследований логистических решений Астраханского государственного университета. Как результат, в новом семестре студенты вуза смогут начать там занятия. Как сообщили CNews в LogistiX, проект по автоматизации НОЦ стал вторым в истории компании — после оснащения учебного класса в Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ).

LEAD WMS в целом представляет собой адаптируемую систему для управления процессами складской логистики торговых предприятий и распределительных центров, коммерческих складов (3PL) и производственных предприятий любых размеров и интенсивности.

НОЦ Астраханского университета оснащен современным оборудованием: в нем установлены стеллажный кран штабелер, автоматизированная конвейерная система, лифтовый и гравитационный стеллажи. Как ожидается, занятия в учебно-производственной лаборатории подобного уровня позволят студентам получит практические навыки и базовые знания об устройстве склада и типовых бизнес-процессах, что в дальнейшем может помочь при трудоустройстве.

В ходе проекта специалисты LogistiX не только внедрили систему, но и провели инструктаж ключевых пользователей — заведующего лабораторией и преподавательский состав.

«Практические навыки серьезно облегчают будущему выпускнику дальнейшее трудоустройство. Понимание того, как устроена логистика на современном предприятии или складе, пригодятся практически в любой сфере. Мы активно участвуем в проектах оснащения учебных и производственных классов и каждый раз наблюдаем очевидные позитивные результаты таких внедрений», — заявил технический директор LogistiX Дмитрий Блинов.