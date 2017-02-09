«Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение»

«Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи») объявила о завершении проекта по тиражированию решения «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение».

«РН-Бурение» создано в марте 2006 года в результате консолидации сервисных активов

НК «Роснефть». Компания осуществляет деятельность по бурению нефтяных и газовых эксплуатационных и разведочных скважин и обладает одной из самых разветвленных филиальных сетей среди работающих в России буровых компаний (10 филиалов). Корпоративная система управления документами «РН-Бурение» построена на базе решения «Логика СЭД» на платформе IBM Notes/Domino и используется центральным аппаратом и региональными филиалами компании с 2014 г.

Очередное расширение географии использования системы произошло за счет подключения порядка 300 пользователей из Нижневартовского филиала «РН-Бурение», который был образован в июне 2016 г. Теперь в территориально-распределенной СЭД работают в общей сложности 1200 пользователей.

СЭД предназначена для автоматизации деятельности, связанной с обработкой документов, а именно, процессов создания, согласования, подписания, утверждения, регистрации и рассылки документов, а также контроля исполнения связанных с ними поручений и организации оперативного хранения документов. «Логика СЭД» также обеспечивает контроль, учет и регистрацию корреспонденции, организационно-распорядительный документооборот, внутреннюю переписку, нормативное обеспечение бизнеса, договорную деятельность и контроль исполнительской дисциплины.

Одна из особенностей версии «Логики СЭД», установленной в Нижневартовском филиале — модуль «Сравнение документов», построенный на базе технологии Abbyy ScanDifFinder (SDK). Модуль автоматически находит различия в версиях документа и выделяет все изменения в тексте. Использование такой функциональности снижает риски подписания некорректной версии документа и упрощает работу всех сотрудников, взаимодействующих с контрагентами, — юристов, финансистов и др.

Пользователь может сопоставить оригиналы и копии документов в любой комбинации поддерживаемых форматов, как текстовых, так и графических (например, *.doc и *.jpeg, *.tiff, *.pdf), и получить список всех найденных отличий в удобном представлении.

«Архитектура «Логики СЭД», ориентированная на территориально-распределенные организации, позволила нам в кратчайшие сроки включить в корпоративную работу с документами сотрудников Нижневартовского филиала, — отметил Александр Шевцов, начальник отдела метрологии, автоматизации и информационных технологий «РН-Бурение».