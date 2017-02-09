«Ланит-Партнер» модернизировал сеть хранения данных в Законодательной Думе Хабаровского края

«Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») объявила о завершении проекта по усовершенствованию сети хранения данных в Законодательной Думе Хабаровского края. Как рассказали CNews в компании, объем полезного дискового пространства был увеличен за счет ввода в эксплуатацию системы хранения данных компании Sugon – нового игрока на российском рынке серверов и СХД.

В рамках госконтракта специалисты «Ланит-Партнер» установили и ввели в эксплуатацию новую систему хранения данных, обеспечили отказоустойчивость инфраструктуры заказчика, объединив находящиеся в разных помещениях блейд-шасси по предварительно проложенному волоконно-оптическому кабелю, а также настроили резервную репликацию данных между новой и существующей системами.

Sugon — известный в Китае производитель серверов, систем хранения данных и решений комплексного построения ЦОД. Многолетняя успешная история развития бренда сделала Sugon первым в Азии и третьим в мире среди поставщиков серверов Hi-End и суперкомпьютеров.

Илья Коробов, заместитель директора департамента управления проектами «Ланит-Партнер», отметил: «Российский ИТ-рынок сейчас активно переориентируется на продукцию китайских производителей. Бренд Sugon нашел своего первого покупателя на Дальнем Востоке за счет своего основного преимущества в соотношении цена/качество. Исполняя государственный контракт, мы убедились, что продукция этого вендора не уступает решениям ведущих мировых производителей систем хранения данных в части возможностей и подхода к пользователю. Специалисты Законодательной Думы Хабаровского края теперь используют гибкое, надежное и отказоустойчивое решение для хранения данных».

Компания RRC является эксклюзивным дистрибьютором решений Sugon на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.

Кирилл Иорданов, технический директор Sugon-RRC, сказал: «Sugon располагает собственными центрами разработки и производственными мощностями. Более 20% сотрудников компании имеют ученые степени. Оборудование китайского производителя соответствует высоким стандартам, сборочная линия сделана таким образом, что все комплектующие проходят жесткое тестирование, которое невозможно обойти. Надеемся, что Законодательная Дума Хабаровского края отметит высокое качество ИТ-продукта».