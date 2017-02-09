«Кнопка жизни» теперь доступна в розничной сети «Ростелекома»

«Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие «Ростелекома») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет систему медицинской сигнализации. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

Таким образом, теперь более чем в 200 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие, и пользователь устройства «Кнопка жизни» моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.

Среди ключевых функций «Кнопки жизни»: экстренная помощь — прием и обработка SOS-вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов; мониторинг — определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении; личный кабинет, мобильное приложение — контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров. Услуга действует в любой точке страны.

«Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах “Ростелекома” появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи», — отметила Марина Бибикова, коммерческий директор «Ростелеком — Розничные системы».