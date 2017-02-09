i-Sys Labs выпустила обновленную версию DocTrix Docflow

Компания i-Sys Labs представила новый релиз системы электронного документооборота DocTrix Docflow на базе платформы Microsoft SharePoint. Значительные изменения коснулись интерфейса системы, процессов работы с документами и почтовых уведомлений. За счет реализованных изменений работа с системой стала интуитивно понятнее, сообщили CNews в i-Sys Labs.

В списках документов появились дополнительные группировки по годам, что позволяет просмотреть все документы за определенный период без использования специальных фильтров. Группировка происходит автоматически, чем экономит время и упрощает работу.

Помимо разработки новых возможностей, i-Sys Labs оптимизировала уже существующий функционал: были переработаны почтовые уведомления, отправляемые системой пользователю. По словам разработчиков, они стали понятнее и эргономичнее. В уведомлениях о необходимости согласования теперь можно видеть не только комментарии предыдущих согласующих, но и количество итераций, которые уже прошел документ.

Сохранены и такие возможности по настройке из предыдущих версий, как табличное редактирование данных, организационная структура, конфигуратор форм, конфигуратор представлений, модуль управления доступом и многие другие. Активно разрабатываются новые возможности конфигурирования бизнес-процессов, рассказали в компании.

«Практически все усовершенствования системы выполнены, основываясь на пожеланиях пользователей. Именно благодаря этому наше решение DocTrix Docflow успешно помогает клиентам автоматизировать бизнес-процессы собственными силами: 30% наших заказчиков внедряют систему самостоятельно, около 60% заказчиков без нашей помощи поддерживают и развивают внедренные нами решения», — отметил Евгений Мещеряков, руководитель департамента разработки и исследований i-Sys Labs.