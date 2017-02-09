Fortinet представила межсетевой экран с пропускной способностью 1 Тбит/с

Fortinet объявила о выпуске новых решений, направленных на повышение производительности корпоративных межсетевых экранов Fortinet, обеспечивающих безопасность корпоративных сетей, центров обработки данных и поставщиков услуг. Решение FortiGate 3980E — это средство безопасности, пропускная способность которого достигает терабита в секунду (Тбит/с), а средство FortiGate 7060E в форм-факторе корпуса обеспечивает пропускную способность межсетевого экрана следующего поколения на уровне 100 гигабит в секунду (Гбит/с).

Оба корпоративных межсетевых экрана используют процессоры безопасности (SPU) Fortinet в целях обеспечения высокого уровня производительности, удобства масштабирования и эффективности работы адаптивной системы сетевой безопасности. Крупные организации получают возможность задействовать функции безопасности без снижения пропускной способности сети.

Кен Се (Ken Xie), основатель, председатель правления и генеральный директор компании Fortinet, отметил: «Облачные вычисления, IoT и ориентированная на обслуживание сверхбольшого количества запросов виртуальная экономика оказывают значительную нагрузку на корпоративные ИТ-ресурсы и приводят к быстрому росту требований к производительности современных средств безопасности. В условиях растущей конкуренции и постоянного появления новых угроз организации не могут позволить себе пожертвовать ни производительностью сети, ни эффективностью защиты. Компания Fortinet регулярно выпускает на рынок инновационные высокопроизводительные и надежные решения, благодаря которым наши клиенты могут воспользоваться всеми возможностями своих технологических инфраструктур, не испытывая никаких сомнений в защищенности пользователей и данных».

Серия корпоративных межсетевых экранов Fortinet 3000 включает в себя средства высочайшей производительности в компактном форм-факторе. Выпустив на рынок корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E, компания Fortinet расширяет эту линейку корпоративных решений.

Корпоративный межсетевой экран FortiGate 3980E — средство сетевой безопасности, пропускная способность которого достигает терабита в секунду. Наряду с пропускной способностью защищенной сети VPN, равной 470 Гбит/с, производительность межсетевого экрана составляет 1,12 Тбит/с. Производительность решения FortiGate 3980E подтвердилась в ходе испытания средств безопасности, проведенного компанией Ixia при помощи модуля загрузки BreakingPoint и новейшего модуля загрузки CloudStorm 100GE.

Благодаря своим показателям производительности решение FortiGate 3980E может выполнять функции межсетевого экрана центра обработки данных, обеспечивать безопасность подключений между центрами обработки данных, а также использоваться в качестве межсетевого экрана внутренней сегментации центра обработки данных.

Решение подходит для корпоративных сетей с очень высокой пропускной способностью, требующих проведения глубоких проверок, и поставляется в компактном форм-факторе, что способствует уменьшению инфраструктуры и снижению эксплуатационных затрат. Средство оснащено 32 отдельными процессорами безопасности, которые ускоряют выполнение процедур обеспечения безопасности и сетевых операций, одновременно снижая расход электроэнергии.

FortiGate 3980E оснащено двумя портами GE RJ45, шестнадцатью портами 1/10 GE SFP/SFP+ и десятью портами 100 Gigabit QSFP28, что обеспечивает максимальную плотность и гибкость.

Новое решение Fortinet 7060E — это современный корпоративный межсетевой экран, который подходит для развертывания в крупных корпоративных сетях, центрах обработки данных и сетях поставщиков услуг. Это средство предназначено для тех клиентов, которым необходимы высочайшие показатели пропускной способности и масштабируемости, а также продвинутые функции безопасности.

Корпоративный межсетевой экран FortiGate 7060E — это современный модульный межсетевой экран на базе корпуса, отличающийся беспрецедентно высокой пропускной способностью и гибкостью, благодаря чему решение обеспечивает эффективную защиту от угроз и адаптируется к условиям развертывания и эксплуатации. Средство поддерживает до четырех плат безопасности, обеспечивающих высочайшие показатели производительности NGFW и SSL, и до двух модулей ввода/вывода, что позволяет добиться максимальной плотности интерфейса и увеличивает пропускную способность сети.

Решение FortiGate 7060E также прошло испытание средств безопасности, проведенное с помощью модулей загрузки Ixia BreakingPoint и CloudStorm 100GE. По результатам испытания наше решение было признано самым быстрым в мире межсетевым экраном NGFW, доказанная производительность NGFW составила 100 Гбит/с, пропускная способность в ходе реализации функции управления приложениями по отдельности — 160 Гбит/с, в ходе реализации функции предотвращения вторжений — 120 Гбит/с.

Решение FortiGate 7060E отличается особой гибкостью благодаря поддержке до восьми портов 100 GE (Gigabit Ethernet), шестнадцати портов 40 GE или сорока шести портов 10 GE.

Благодаря модульной структуре, гибкости и высокой пропускной способности NGFW решение 7060E поддерживает разные параметры развертывания с охватом всей сети от периметра до ядра центра обработки данных, в том числе в сложной конфигурации межсетевого экрана внутренней сегментации.

Корпоративный межсетевой экран FortiGate 7060E доступен в виде упрощенного пакета с централизованной оплатой и привязкой лицензирования ко всему корпусу, а не отдельным платам, что упрощает структуру и улучшает соотношение стоимости и производительности.

Деннис Кокс (Dennis Cox), директор отдела контроля продукции компании Ixia, сказал: «Современные угрозы, становящиеся все более изощренными, представляют собой особую проблему для организаций, планирующих разработку и внедрение наиболее эффективных средств безопасности. Компания Ixia оказывает клиентам помощь в процессе выбора, проводя испытания средств безопасности в реальных условиях. Перед приобретением решения клиенты могут ознакомиться с результатами этих испытаний, которые дают представление о реальной эффективности решений. Благодаря нашим испытаниям организации и операторы могут оперативно принять обоснованное решение о развертывании средств, наиболее соответствующих их потребностям».

Решения FortiGate 7060E и 3980E будут доступны к концу первого квартала 2017 г.