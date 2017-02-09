DataArt заработал в 2016 г. $97 млн

Выручка DataArt, консультанта и разработчика ИТ-решений, седьмой год подряд бьет собственные рекорды и продолжает расти более чем на 30% в годовом выражении. Этим ростом компания обязана всем своим направлениям-практикам, сообщили CNews в DataArt.

DataArt перезапустил телеком-практику, и ее доход по итогам года вырос на 51%. Партнерами DataArt стали несколько важных для индустрии компаний, включая производителя тестовых решений для телекоммуникационного оборудования IXIA, платформу для создания RTC-приложений Telestax и Canonical, разработчика Ubuntu, дистрибутива Linux.

Финансовая практика укрепила позиции в ряде областей, включая кибербезопасность, защиту данных, использование блокчейна в комплаенсе, облачные технологии и работу с регуляторами, отметили в DataArt. В целом за год список клиентов финансовой практики DataArt, в число которых входят NASDAQ, BNP Paribas и Standard and Poor’s, пополнили 29 новых компаний.

В свою очередь, Healthcare-практика почти удвоила доход, расширив список клиентов, в том числе за счет рынков Великобритании и континентальной Европы. DataArt, среди прочего, разрабатывает системы для Cancer Research UK — благотворительного фонда, занимающегося борьбой с онкологическими заболеваниями.

Доходы медиа-практики возросли на 27%. Весь год DataArt вместе с компанией-дистрибьютором музыки и видео готовил преобразования в индустрии, работая над новым поколением систем управления правами и продвижения артистов. Другим крупным проектом стал заказ конгломерата медиа- и развлекательных компаний по миграции инфраструктуры, а также созданию облачного сервиса аналитики и отчетности, рассказали в компании.

Среди успехов практики онлайн-путешествий (или Travel-практики) в DataArt отметили не только новых клиентов, но и присоединение к Travelport Partner Network.

IoT-практика выросла на 41%, сформировав экспертизы в области облачных решений, управления данными и машинного обучения. В список стратегических партнеров DataArt вошли Amazon Web Services, разработчик дистрибутивов Linux Red Hat и компания Mesosphere, которая создает решения для управления распределенными системами.

В 2016 г. DataArt открылся в Софии (Болгария) — теперь центры разработки и продаж DataArt работают в 20 городах и 9 странах. При этом на 30% увеличилось количество специалистов, работающих с DataArt, и к началу 2017 г. их число достигло 2,2 тыс. человек. Более 700 из них находятся в Санкт-Петербурге и Воронеже.