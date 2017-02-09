Cognitive Technologies выяснила, каким, по мнению россиян и американцев, должен быть беспилотный автомобиль

Компания Cognitive Technologies, разработчик технологий искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, подвела итоги социологического исследования, проведенного среди граждан России и США. Опрос проводился при поддержке Международного центра робототехники, МФТИ, НИТУ МИСиС, а также американской компании VidiaScope Inc. с целью изучение мнения потенциальных пользователей интеллектуальных систем помощи водителю в России и США, на предмет того, каким должен быть беспилотный автомобиль, сообщили CNews в Cognitive Technologies.

Всего в исследовании приняло участие более 33 тыс. человек из России (из 36 регионов) и 7 тыс. из США. «Стимулом для его проведения стала необходимость формирования стратегии наших разработок на ближайшие годы как в России, так и за рубежом», — пояснил генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров.

Согласно исследованию, желание воспользоваться беспилотником уже сегодня выразило более 56% опрошенных граждан России и 68% США. Причем за океаном число американских женщин (43% от общего числа респондентов) в этом желании превысило число мужчин (37%). В России картина оказалась обратная. Процент заинтересованных в поездке на автороботе мужчин оказался выше практически в три раза — 42,6% против 14,9%.

В России, кроме того, наибольший интерес к поездкам на беспилотниках проявился у самой возрастной категории респондентов. За это проголосовали более 67% участников опроса старше 50 лет. А также самой низковозрастной группы (до 35 лет) — более 60% молодежи, отметили в компании.

Число в разной степени неуверенных в своем желании воспользоваться беспилотником россиян (около 39%) превысило аналогичный показатель американцев (26%). Зато в России практически никто не выразил категорический отказ проехать на беспилотнике. Этот показатель у нас был зафиксирован лишь на уровне статистической погрешности, менее 1%, тогда как в США он, на удивление, оказался большим в разы — 6%.

Первой неожиданностью исследования стало то, что из преимуществ, предоставляемых беспилотным транспортом, снижению аварийности на дорогах (30% голосов «За») граждане России предпочли возможность заниматься в автороботе другим делом. За это проголосовало больше половины респондентов — 55%. Причем более равнодушно к проблеме безопасности отнеслись российские женщины. Эту опцию выделили более 70% представительниц прекрасного пола.

В США ситуация оказалась обратной. Именно предоставление возможности более безопасного и низкоаварийного движения привлекла практически половину американцев — 49%.

У россиян и американцев оказались весьма схожие взгляды на потенциальные угрозы, которые могут в какой-то степени нести в себе беспилотные автомобили. Наших сограждан в этом смысле больше всего пугает возможность технического сбоя системы беспилотника. Это отметили более 51% респондентов. Аналогичный показатель в США составил 44%. За невозможность в принципе повлиять на ситуацию в процессе автономного движения проголосовало порядка 34% американцев и 29% российских участников опроса. Причем у нас основной вклад в этот процент внесла женская половина (47%).

Опасность хакерского взлома интеллекта беспилотника обеспокоила лишь 16% отечественных респондентов и 19% в США. В персональных интервью американцы также обращали внимание на свои опасения по поводу сохранности их персональных данных во время осуществления каких-либо коммуникаций в беспилотнике.

Из всех предложенных вариантов занятий в беспилотнике практически половина россиян выбрала отдых — 48%. Посвятить время работе пожелала треть опрошенных — 27%. Развлекаться предпочли около 17% респондентов. Причем из всех возрастных категорий отдыхать больше пожелали те, кому до 35 лет и от 35 до 50 лет, (48% и 52% соответственно), а работать, тем, кому уже за 50 (44%).

В США выразили желание работать в автороботе 39% респондентов. Практически для такого же количества американцев оказался важнее отдых — 38%. И около 20% пожелали развлекаться.

Всем способам свободного времяпровождения в беспилотнике граждане России предпочли общение в социальных сетях и игры, а также просмотр видео — 33% и 35% соответственно. Посвятить свой досуг чтению согласны более 21%.

Большая часть американцев (более 40%) также готовы общаться с друзьями, в том числе в соцсетях, и играть. 29% намерены смотреть кино и ТВ, 18% — читать. Заниматься сексом за океаном предпочитают почти 1,5%, что примерно в три раза, больше, чем в России.

4% россиян и 9% американцев предпочли просто смотреть в окно. В персональных интервью российские респонденты отметили, что это необходимо для контроля за дорожной ситуацией, поскольку еще не до конца доверяют искусственному разуму.

Среди других предпочтений (около 7%) наши соотечественники отметили такие формы развлечений как: кутить, есть, заниматься сексом, спать и т.д. Для сравнения, американцы (менее 1%) готовы молиться, заниматься спортом, принимать наркотики, спать и т.д.

Одним из основных итогов исследования стала востребованность рынком функционала интеллектуальной системы помощи водителю, который может появиться на российском рынке уже в 2017 г. Более 28% граждан России заявили о желании уже сегодня использовать интеллектуальную систему предупреждений об опасных ситуациях на дороге (опасное сближение, нарушение действия знака, выход из полосы без включения сигнала поворотника и т.д.). Причем, предлагаемый функционал даже превысил интерес к таким возможностям беспилотника, как автоматическая парковка (13%) и автономное движение по автомагистрали (17%). Но наиболее востребованной для россиян опцией стала полная автоматизация движения в пробках (37%). Небезынтересно, что использовать возможности интеллектуального помощника больше захотели женщины (36% против 26% мужчин). Они также активно голосовали за автопарковку (22% против 9%), как, впрочем, и наиболее возрастная аудитория (старше 50 лет — 22%).

Американская аудитория, в большей степени знакомая с практикой использования интеллектуальных помощников водителя, выразила желание в их применении в 24% случаев. Правда, в заокеанской версии опроса делалась сноска на дополнительную возможность работы системы в условиях недостаточной видимости, а также плохих погодных и дорожных условиях. Такое же количество граждан США готовы приобретать функционал автономного движения по автомагистрали. За полную автоматизацию движения в пробках высказались 35% американцев. За приобретение возможности автопарковки проголосовало 11%.

Как и ожидалось, больше половины россиян (59%) готовы заплатить за возможности автономного движения не более 15% от стоимости автомобиля. В США, где рынок находится в более «подогретом» состоянии, на это готовы пойти 42% граждан. 32% граждан России готовы дополнительно платить за технологии будущего в размере до 30% стоимости авто (этот показатель в США составляет 45%) и лишь 8% согласны доплатить до 50% от всей стоимости автомобиля. В США эта цифра составила 11%. И на более чем 50% от стоимости автомобиля за право беспилотной езды готовы раскошелиться менее 1% россиян против 3% американцев. Интересно, что больше тратить на покупку беспилотника в России готовы женщины. Доля проголосовавших за стоимость автопилота до 30% стоимости авто женщин (45%) практически в двое больше мужчин (26%). Также процент женщин, готовых купить функционал беспилотника по самой дорогой цене, в два раза превысил процент мужчин.

В большинстве ответов исследования не обнаружено явного преобладания какой-либо социальной или территориальной группы в каждом из рассматриваемых вариантов. Все категории граждан распределены примерно с одной степенью равномерности (в пределах 10%), отметили в Cognitive Technologies.

По мнению представителя американского партнера исследования, компании VideaScope Inc., Алекса Ритора (Alex Ritor), «полученные в результате исследования результаты представляют большой интерес как для российского, так и американского рынка. В отдельных вопросах ответы оказались неожиданными, отличающимися от наших первоначальных гипотез. Точное понимание ситуации поможет российским и американским разработчикам в продвижении интеллектуальных систем помощи водителю на международном рынке».