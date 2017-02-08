«Якутскэнерго» сократил расходы на печать с помощью Comparex

Российская энергетическая компания «Якутскэнерго» оптимизировала управление печатными ресурсами и снизила затраты на организацию печати благодаря совместному проекту с компанией Comparex. В результате внедрения программного обеспечения PretonSaver «Якутскэнерго» снизил затраты на расходные материалы для печати, сообщили CNews в Comparex.

В связи с территориальной распределенностью офисов «Якутскэнерго», а также использованием широкого парка печатной техники без единой точки управления ИТ-руководство компании не имело возможности увидеть общую картину затрат на печать по всем филиалам организации и контролировать эффективность использования печатной техники. Для решения задачи по оптимизации процесса печати ИТ-руководство энергетической компании обратилось к специалистам Comparex.

Для оптимизации расходов на печать специалисты Comparex предложили «Якутскэнерго» внедрение решения PretonSaver для управления печатью и оптимизации использования расходных материалов. Помимо сокращения затрат на материалы, решение легко масштабируется, а благодаря консоли управления наглядно ведется статистика использования ресурсов, при этом качество отпечатка остается на прежнем уровне. Кроме того, PretonSaver работает на уровне между приложением и драйвером принтера, что позволяет легко интегрировать его с существующими принт-серверами и печатной техникой разных производителей, подчеркнули в компании.

«Проект уже дал свои результаты. У нас появилась возможность отслеживать и регулировать работу с печатью и расходными материалами из единой точки. А в целом внедренное решение уже принесло существенную экономию для бюджета. На данный момент подавляющее большинство печатной техники в филиалах “Якутскэнерго” по республике Саха Якутия охвачены этим проектом», — рассказал Сергей Бочкарев , начальник отдела поддержки и развития инфраструктуры Департамента информационных технологий «Якутскэнерго».

В результате внедрения PretonSaver, по результатам трёх месяцев работы, энергетическая компания «Якутскэнерго» на 20% сократила затраты на расходные материалы при печати. Помимо этого, получила возможность централизованного управления правилами печати, мониторинга устройств и объемов печати. Кроме того, решение PretonSaver позволяет ИТ-руководству иметь полную картину расходов благодаря монетизированным отчетам по печати по различным срезам: вся компания, сотрудники, устройства печати, приложения и т.д.