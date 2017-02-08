Xerox и EFI подготавливают новое поколение контроллеров печати

Xerox и Electronics For Imaging (EFI) объявили о расширении стратегического партнёрства в целях запуска нового поколения цифровых контроллеров для промышленных ЦПМ Xerox. Как рассказали CNews в компании, по условиям соглашения EFI приобретает бизнес Xerox по производству серверов печати Xerox FreeFlow. EFI продолжит производство, продажу и поддержку существующей линейки серверов, так что сделка не затронет интересы существующих пользователей.

«Потребители получат мощное решение, которое повысит эффективность, производительность и качество работы в соответствии с самыми строгими промышленными требованиями, — сказал Эндрю Копли, президент подразделения Graphic Communications Operations компании Xerox. — Компания EFI — отраслевой лидер с отличным послужным списком в том, что касается производительности, простоты эксплуатации и интеграции с системами управления рабочими процессами».

Экспертиза Xerox и функционал контроллеров Xerox FreeFlow объединятся с ведущей в своём классе линейкой EFI Fiery, что создаст лучшее на рынке предложение. Для удобства пользователей специалисты по продажам и техническому обслуживанию EFI будут работать совместно с торговыми представителями Xerox.

«Благодаря нашему стратегическому партнёрству с Xerox пользователи получат серверы печати с высочайшими эксплуатационными характеристиками и не имеющими аналогов средствами обработки изображений и управления цветом, — отметил Гай Гехт, генеральный директор компании EFI. — Обеспечивая интеграцию контроллеров печати, ПО для управления рабочими процессами и информационных систем, мы достигнем ещё более высокого уровня автоматизации и производительности. А это имеет ключевое значение для полиграфических компаний, которые хотят извлечь максимальную выгоду из возможностей цифровой печати».

Партнёрство Xerox и EFI носит долгосрочный характер. Компании совместно разработали новый сервер печати Xerox Fiery IJ для струйной ЦПМ Xerox Trivor 2400. Этот контроллер способен обрабатывать несколько потоков данных, обеспечивая комплексное управление цветом и тесное взаимодействие с рабочими процессами заказчиков.

Сервер печати нового поколения, который появится в рамках партнёрства, будет интегрирован с ведущими на рынке программными пакетами EFI. В них входят такие управленческие информационные системы, как PACE, PrintSmith Vision, Monarch и Radius ERP. Кроме того, новый сервер печати сможет взаимодействовать с рабочими процессами на базе Xerox FreeFlow Core, XMPie и других ведущих решений для допечатной подготовки, таких как Agfa Apogee, Heidelberg Prinect и Kodak Prinergy.

Контроллер Fiery является единственным в отрасли сервером печати, который сертифицирован для работы с JDF. Благодаря новейшему API пользователи смогут легко интегрировать контроллер с любыми специализированными приложениями.

Соглашение относится только к бизнесу по производству серверов печати Xerox FreeFlow и не затрагивает другие решения Xerox FreeFlow для управления рабочими процессами (FreeFlow Core, FreeFlow VI Suite, FreeFlow Makeready и FreeFlow Digital Publisher). Эти продукты останутся независимыми и продолжат играть ключевую роль в организации рабочего процесса клиентов Xerox.

«Сделка Xerox и EFI выгодна для обеих сторон. EFI приобретает важную интеллектуальную собственность и возможность тесно интегрировать её со своей линейкой Fiery, — сказал Джим Гамильтон, директор группы InfoTrends, входящей в состав Keypoint Intelligence. — Xerox благодаря этому шагу передаёт развитие и поддержку контроллера Xerox FreeFlow признанному лидеру рынка. Это ещё сильнее укрепит тесное сотрудничество двух компаний и расширит возможности формирования новых предложений в будущем».