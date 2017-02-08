Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh

«Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость изготавливаемой продукции.

«П-Центр» более восемнадцати лет оказывает печатные услуги на полиграфическом рынке. В парке компании представлены офсетные и цифровые печатные машины, а также послепечатное оборудование. Среди клиентов «П-Центр» — крупные холдинги, банки, издательские дома и т.д.

В условиях кризиса конкуренция возрастает — типографии снижают цены на услуги, но при этом улучшают качество продукции. Падает спрос на офсетные тиражи. Преимущество получают те компании, которые смогли вовремя адаптироваться к изменениям. На первый план выходит скорость выполнения заказов с высоким качеством печати и низкой себестоимостью.

Андрей Школьный, руководитель отдела цифровых решений «Терра Принт», сказал: «Перед типографией “П-Центр” встала задача оптимизировать расходы и расширить возможности печати. Устройство, установленное ранее, отработало восемь лет, и его функциональные возможности устарели. Поэтому типография задумалась о приобретении нового оборудования. Наши специалисты помогли сотрудникам “П-Центр” определиться с выбором ЦПМ, подходящей по характеристикам для выполнения ежедневных задач. К тому же у компании имелся положительный опыт эксплуатации машин Ricoh на своем производстве».

Сотрудников типографии «П-Центр» привлекло наличие пятой красочной секции в устройстве и широкий диапазон материалов для печати. Использование прозрачного тонера позволяет добиться глянцевого эффекта. Благодаря печати белой краской изображения получаются яркими, насыщенными, даже если рисунок нанесен на прозрачную поверхность. Скорость печати — до 90 страниц в минуту.

«Эту модель мы увидели на выставке drupa 2016. По соотношению цены и качества Ricoh Pro C7100Х оказалась лучшим вариантом для типографии. Нам было важно расширить продуктовый портфель. Например, понравилась поддержка баннерного формата, необходимого при изготовлении крышек для фотоальбомов. И конечно, одна из главных задач — снижение себестоимости, с чем успешно справляется оборудование Ricoh», — отметил Виктор Кузнецов, генеральный директор «П-Центр».