Stack Group предоставляет продукты Oracle as a service из облака M1Cloud

Stack Group анонсировала предоставление продуктов Oracle as a service в высоконадежной виртуализированной ИТ-инфраструктуре M1Cloud.

Oracle уже несколько лет реализует концепцию Cloud-сервисов и в конце 2016 г. дала возможность локальным сервис-провайдерам в каждом из регионов присоединиться к MSP-программе и предоставлять продукты Oracle как сервис из облака.

«Это дало возможность Stack Group стать одним из первых локальных российских провайдеров, который предоставляет продукты Oracle as a service. Для этого мы построили промышленный корпоративный кластер, который работает полностью на среде виртуализации OracleVM, что позволяет использовать ее с наиболее предсказуемыми и оптимальными параметрами для работы нативных приложений Oracle в этой среде, в том числе сервисов по резервированию, кактастрофоустойчивости и репликации данных», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group, на Форуме iFin-2017.

Stack Group может обеспечить связанность локальной инфраструктуры Oracle, которая находится в России, с глобальными сервисами компании Oracle через прямые резервированные каналы в Амстердаме. В результате, помимо функциональных возможностей, обеспечивается полное соответствие требованиям 242ФЗ, о локализации персональных данных на территории РФ: так, возможно создать копию базы данных в облаке Stack Group в России и далее (с согласия субъекта ПД), передавать и синхронизировать ее с сервисами, которые предоставляет компания Oracle за рубежом.

Поддержка системы на уровне инфраструктуры на уровне заказчика внутри компаний осуществляется платиновым партнером Oracle, компанией «Форс».