Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury

Росбанк и компания «Диасофт» завершили проект по внедрению системы Diasoft FA# Treasury для автоматизации работы на финансовых рынках и операций с ценными бумагами. Как рассказали CNews в Росбанке, реализация стратегии развития бизнеса потребовала внедрения нового промышленного решения с возможностью интеграции в ИТ-систему банка для обеспечения постоянно растущих объемов сделок фронт-офиса подразделений рынков капитала и инвестиционно-банковских услуг банка (CMIB).

«Понятные сроки внедрения, наличие необходимой функциональности и высокая готовность к интеграции с другими решениями определили наш выбор. Важным фактором принятия решения о внедрении стала поддержка Diasoft FA# Treasury соответствия рыночных операций положению Банка России № 446-П, в противном случае это могло потребовать от нас значительных инвестиций. В результате внедрения Росбанк получил систему, отвечающую современным стандартам построения ИТ-архитектуры», — подчеркнула Галина Сухарева, заместитель директора по операционной деятельности Росбанка.

«Процесс внедрения Diasoft FA# Treasury был непростым, что обусловлено возрастающими требованиями бизнеса, а также необходимостью четко следовать требованиям Банка России. Однако все трудности были успешно преодолены командой специалистов компании», — отметил Виктор Русалеев, директор департамента «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт».

В целом внедрение Diasoft FA# Treasury позволило банку перевести на современное ИТ-решение брокерские операции с ценными бумагами, процессинг сделок купли/продажи и РЕПО с акциями и облигациями, операции с векселями и многое другое. В настоящее время компания «Диасофт» и Росбанк зафиксировали и согласовали программу инициатив по дальнейшей оптимизации системы Diasoft FA# Treasury.