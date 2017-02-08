Проект беспилотного электробуса «MatrЁshka» получит поддержку в рамках НТИ

Платформа «MatrЁshka» компании Volgabus (материнская компания — «Бакулин Моторз Групп», партнер ИЦ «Сколково») — проект в области беспилотных технологий — получит поддержку в рамках дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ). 8 февраля 2017 г. он был одобрен на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ, сообщили CNews в фонде «Солково».

О старте разработки беспилотной платформы объявлено в 2014 г., а уже через год был представлен прототип автобуса, способного самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке и передвигаться по заданному маршруту.

Особенность проекта Volgabus по сравнению с российскими и западными аналогами состоит в универсальности платформы, на которую можно всего за несколько минут поставить любую надстройку — пассажирский салон, коммунальную технику, грузовой отсек и т.д. По утверждению представителей Volgabus, это позволяет использовать шасси практически круглосуточно и повышает экономический эффект.

В дальнейшем группа компаний Volgabus сосредоточила усилия на технологиях компьютерного зрения, способных обеспечить транспортному средству полную автономность и скорость реакции, превышающую возможности человека.

Как отмечается, первые тесты микроавтобуса «MatrЁshka» продемонстрировали эффективность разработок. Проект получил высокие оценки институтов технологического развития.

В течение двух лет компания планирует разработать технологию роботизированных перевозок на закрытых территориях, испытав ее в разных климатических и погодных условиях. Также Volgabus инициирует создание и принятие к 2018 г. нормативной базы для организации беспилотных пассажирских перевозок на дорогах общего пользования.

В настоящее время испытания «MatrЁshkи» продолжаются. Благодаря сотрудничеству с фондом «Талант и успех» (образовательный центр «Сириус») Volgabus тестирует «смартбус» в Сочи, а весной испытания продолжатся на территории ИЦ «Сколково», где откроется ультрасовременная трасса для беспилотных транспортных средств.

По информации фонда, уже сформирован предварительный портфель заказов на первые серийные экземпляры беспилотных автобусов. Среди потенциальных клиентов — спортивные объекты, аэропорты, промышленные предприятия, выставочные комплексы.

«Наша основная цель — создание перспективной системы беспилотного транспорта в городах России. В настоящее время полностью роботизированные транспортные средства для перевозки людей и грузов проходят испытания. Задача — развить единую систему, позволяющую централизовать как производство, так и эксплуатацию автобусов», — заявил Алексей Бакулин, генеральный директор компании Volgabus.

«Особенностью “Сколково” является сочетание федерального инновационного института развития и городской среды нового типа, открытой для испытаний новых технологий. Суть проекта “MatrЁshka” — в сочетании хорошо апробированных методов автопрома компании Volgabus и новых подходов к автономному управлению, которые создаются участниками», — отметил со своей стороны Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра «Сколково».