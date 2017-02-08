Nvidia представила новые графические ускорители Quadro для рабочих станций

Nvidia представила линейку решений Quadro на базе архитектуры Pascal, которые превращают настольные рабочие станции в суперкомпьютеры с передовыми возможностями для профессиональной работы во многих областях промышленности. Как рассказали CNews в компании, новая линейка Quadro служит основой для платформы визуальных вычислений корпоративного уровня, которая ускоряет процессы проектирования и моделирования до двух раз по сравнению с предыдущим поколением и обладает ультрабыстрой памятью.

«Профессиональные задачи в современном мире неразрывно связаны с искусственным интеллектом, виртуальной реальностью и фотореализмом. Поэтому перед нашими самыми требовательными пользователями сегодня встают новые вызовы, - сказал Боб Питт (Bob Pette), вице-президент по решениям для профессиональной визуализации в Nvidia. - Наша новая линейка Quadro обеспечивает графическую производительность и скорость вычислений, которые необходимы для решения этих задач. А флагман линейки Quadro GP100 превращает обычную настольную рабочую станцию в мощный суперкомпьютер».

Новое поколение GPU Quadro на базе архитектуры Pascal – GP100, P4000, P2000, P1000, P600 и P400, позволяет одновременно выполнять моделирование, HPC, рендеринг и проектирование. GP100 обеспечивает высокую скорость вычислений двойной точности и 16 ГБ широкополосной памяти (HBM2), чтобы пользователи могли выполнять моделирование одновременно с процессом проектирования и быстрее получать результат реалистичного моделирования с применением множества физических законов. С помощью технологии NVLink пользователи могут объединить два GPU GP100 и увеличить память до 32 ГБ, чтобы создать еще более мощную вычислительную платформу в рамках одной рабочей станции.

GP100 обеспечивает 20 терафлопс 16-битных вычислений с плавающей точкой и является идеальной платформой разработки для внедрения глубокого обучения в среду Windows и Linux. Quadro GP100 и P4000 с поддержкой VR позволяют создавать детализированные, реалистичные и захватывающие окружения. Пользователи могут работать с более крупными и сложными проектами.

Графические процессоры Quadro на базе Pascal могут рендерить фотореалистичные изображения в 18 раз быстрее, чем CPU, создавать масштабные рабочие пространства – выводить изображения в высоком разрешении в HDR на четыре 5K экрана, позволяют создавать недорогие стеновые панели – в одной системе можно объединить до 32 4K дисплеев с помощью восьми GPU и двух карт Quadro Sync II.

Новые карты дополняют линейку Nvidia Quadro Pascal, которая уже включает P6000, P5000 и мобильные GPU. Линейка Nvidia Quadro Pascal поддерживает новейшую вычислительную платформу Nvidia CUDA 8 и обеспечивает разработчикам доступ к новым возможностям Pascal, к новым инструментам и новым библиотекам, включая nvGraph.

«Заказчики рассчитывают на то, что с помощью инструментов моделирования Dassault Systèmes смогут легко создавать детализированные модели максимально эффективно и при минимальных издержках. Мы заметили значительное ускорение процесса моделирования с ПО Abaqus FEA на новом Quadro GP100 и объединили процессы проектирования и моделирования. И теперь мы хотим предоставить такое конкурентное преимущество и нашим клиентам», – сказал Сумант Кумар (Sumanth Kumar), вице-президент Growth, SIMULIA, Dassault Systèmes.

«Виртуальная реальность оказала большое влияние на индустрию архитектуры и строительства, став неотъемлемой частью процесса проектирования, планирования и строительства. Она кардинально меняет рабочий процесс Hensel Phelps, работу с проектом и внесение изменений. Мы потрясены новым процессором P4000, так как он обеспечивает отличную поддержку VR по очень доступной цене. Теперь еще больше архитекторов, дизайнеров и подрядчиков смогут применять возможности VR на своих ПК, чтобы предоставлять своим клиентам лучшие возможности и отличное законченное решение» — отметил Дрю Ребмэн (Drew Rebman), ведущий инженер Hensel Phelps Construction Company

Новые продукты Nvidia Quadro поступят в продажу в марте от ведущих производителей рабочих станций, включая Dell, HP, Lenovo и Fujitsu, и партнеров по дистрибуции, включая PNY Technologies в Европе.