«МойОфис Стандартный» прошел сертификацию ФСТЭК

Компания «Новые облачные технологии» объявила о завершении процедуры сертификации «МойОфис Стандартный» на соответствие требованиям к отсутствию недекларированных возможностей по 4 уровню контроля.

Ранее компания объявила о получении лицензий ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации и на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Средства защиты от несанкционированного доступа продуктов МойОфис уже прошли сертификацию ФСТЭК.

Сертификат соответствия подтверждает, что «МойОфис Стандартный» является защищенным продуктом, который не содержит программных закладок и может применяться в системах для обработки конфиденциальной информации. Продукт имеет комплект документации, оформленный в соответствии с ГОСТ, что является неотъемлемым требованием для работы с правоохранительными и финансовыми структурами, а также государственными учреждениями.

«МойОфис Стандартный» - настольное приложение для работы с документами, почтой, календарем и контактами. Продукт поддерживает операционные системы Windows, Linux и не требует подключения к интернету.

«Наличие сертификата ФСТЭК дает возможность использовать«МойОфис Стандартный» в системах работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. В дальнейшем мы планируем продолжить работу по сертификации других наших решений. Это дает заказчикам дополнительную уверенность в надежности и стабильности продуктов МойОфис», - отметил руководитель службы информационной безопасности «Новые облачные технологии» Александр Буравцов.

В линейку продуктов МойОфис входят: «МойОфис Профессиональный», «МойОфис Стандартный», «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта», МойОфис Хранилище».

Компания «Новые облачные технологии» также имеет лицензию ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств.