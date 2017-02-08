«Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии

Компания «Мегафон» открыла два фирменных салона и оптимизировал сервис для 100 тыс. жителей столицы республики. Как рассказали CNews в «Мегафоне», новый салон оператора начал работу в историческом центре Нальчика на перекрестке улиц Кешокова и Кабардинская. Расположение сервисного центра рядом с медицинским факультетом Кабардино-Балкарского государственного университета, входом в центральный парк «Атажукинский сад» и близость офисов Федерального казначейства, городской прокуратуры и регионального отделения Фонда социального страхования позволят обслуживать здесь ежедневно порядка 200 мобильных абонентов.

Ещё одно фирменное представительство «Мегафона» начало работу в быстрорастущем микрорайоне «Вольный Аул» по адресу: Нальчик, ул. Шогенова, д.4Б. Новый салон связи также будет обслуживать горожан из микрорайона «Дубки», студентов близлежащего Кабардино-Балкарского экономико-правового лицея, посетителей регионального кардиологического центра и оптового рынка «Дубки».

Салоны работают ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерывов и выходных.

«Развитие собственной сети обслуживания для “Мегафона” является важным направлением комплексной работы по оптимизации клиентского сервиса, ведь мы обслуживаем значительную часть населения республики. Это большая ответственность, — заявил Азамат Нафадзоков, директор отделения «Мегафона» по Кабардино-Балкарии. — В 2016 году мы значительно улучшили сервисное направление, в том числе благодаря открытию новых фирменных салонов, где наши клиенты получают оперативное и качественное обслуживание, а потенциальные абоненты знакомятся с тарифными предложениями и могут приобрести мобильные устройства и аксессуары».

В целом сегодня в Кабардино-Балкарской республике работают 16 фирменных салонов «Мегафона»: в Нальчике, Баксане, Тырнынаузе, Прохладном, Нарткале, Тереке, Майском. Кроме того, жителям и гостям республики круглосуточно доступен интернет-магазин «Мегафона» (kbr.megafon.ru), где можно выбрать SIM-карту с удобным тарифным планом и абонентским номером, а также приобрести мобильные устройства с учётом акций и спецпредложений от оператора.