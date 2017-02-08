MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер

MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в компании, новый чипсет сочетает в себе мощь 16-нанометрового технологического процесса и технологию MediaTek Imagiq с использованием улучшенного ISP (Image Signal Processor), а также поддерживает двойные камеры, популярные у фотолюбителей.

MediaTek Helio P25 обеспечивает качество изображения и улучшенные характеристики камер, включая другие фототехнологии, использующие преимущества современных двойных камер в смартфонах. Helio P25 стал продолжателем серии MediaTek Helio P, в которую также входят чипсеты MediaTek Helio P10 и P20, поддерживающей особую технологию энергосбережения и расширенные мультимедийные настройки.

Оснащенный ISP (Image Signal Processor), MediaTek Helio P25 обеспечит возможность использовать дополнительные эффекты при съемке, в том числе, изменение глубины резкости. Также пользователям будет доступна функция высокоэффективной автоматической экспозиции, с помощью которой изображения высокого качества будут получаться при любом освещении.

MediaTek Helio P25 с инновационным 12-битным процессором Dual ISP поддерживает одну камеру до 24 МП и вторую двойную камеру по 13 МП каждая. Улучшенная работа двойной камеры осуществляется за счет технологии Color+Mono Denoise (съемка без шумов и артефактов) и «эффект боке» (размытие части объектов), благодаря чему обеспечивается высокий динамический диапазон для поддержки видео формата HDR с предварительным просмотром и автоматическая экспозиция: Turbo 3A ускоряет AE конвергенцию на 30-55%.

«MediaTek Helio P25 прокладывает дорогу к высокому разрешению и многофункциональным камерам на смартфонах, к дополненной виртуальной реальности и видео формата 4K2K, – сказал исполнительный вице-президент и управляющий со-директор компании MediaTek Джеффри Ю (Jeffrey Ju). – Поддерживая две камеры до 13 Мп каждая, MediaTek Helio P25 заставляет переосмыслить возможности мобильной фотографии и мультимедийных технологий, таких как, например, MediaTek MiraVision, и искать новые возможности для пользователей».

Благодаря внедрению 16-нанометрового технологического процесса FinFET, MediaTek Helio P25 стал примерно на 20% энергоэффективнее. Восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,5 ГГц обеспечивают, по данным компании, больше мощности, но при этом используют меньше энергии, чем ближайшие конкуренты. Также чипсет использует графический ускоритель Mali-T880 с тактовой частотой до 900 МГц, который справляется с видео и играми с высокими требованиями к системе.

Новинка от MediaTek также поддерживает высокоскоростные загрузки по сетям LTE (модуляция до 64 QAM, стандарт LTE-TDD) и имеет расширенные возможности энергоэффективности, в том числе еще одно решение от MediaTek – Envelope Tracking Modulator, который обеспечивает больше производительности при меньшем нагреве.

MediaTek Helio P25 поддерживает до 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x, которая повышает пропускную способность на 70% по сравнению с предыдущим стандартом и при этом более энергоэффективна и способствует улучшению пользовательского опыта.

Появление смартфонов, построенных на чипсете MediaTek Helio P25, ожидается на рынке в первом квартале 2017 г.