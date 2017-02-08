Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО

Ivanti представила новый продукт Ivanti License Optimizer. Как рассказали CNews в компании, это инструмент SAM (software asset management), который обеспечит видимость лицензий у предприятия, включая сложные системы лицензирования для любых производителей, платформ, лицензионных соглашений. License Opitimizer будет служить дополнительным продуктом к уже существующему решению от Ivanti IT Asset Management Suite, которое позволяет произвести инвентаризацию ИТ-парка, выстроить рабочие процессы между ними, построить жизненный цикл ИТ-актива.

Продукт Ivanti License Optimizer помогает менеджерам по ИТ-активам отслеживать даже самое сложное серверное программное обеспечение, включая ПО от Oracle, Microsoft, VMware и IBM. Данные продукты достаточно сложно отследить, вследствие временных лицензий на физические или виртуальные машины, сложности лицензионных соглашений, а также частотой изменения лицензионных положений и условий.

«Все сложности с отслеживаем лицензий для серверов исчезли», - отметил Иан Айчинсон (Ian Aitchison), директор дивизиона ITAM в компании Ivanti. «Наше решение позволит трансформировать процесс управления лицензиями на новый уровень и станет существенным дополнением к нашему продуктовому ряду ITAM».

Ivanti License Optimizer позволяет обеспечить компанию всей необходимой информацией для минимизации издержек, снижения риска аудита, а также перераспределить накопленные инвестиции в другие ИТ-проекты, куда ранее компания не могла выделить средства.

Решение License Optimizer помогает клиентам предоставить ИТ-департаментам информацию для оптимизации инвестиций в закупку ПО и, как следствие, сокращение издержек. Клиенты смогут детально посмотреть отчет об использовании того или иного ПО. License Optimizer поможет компании с расчетами и политикой лицензирования сложного серверного, облачного программного обеспечения, а также ПО для центров обработки данных.

Сложные лицензионные данные можно преобразовать в точные, эффективные и оптимальные расчеты, соответствующие лицензионным соглашениям с каждым производителем. Также поддерживается возможность составления рекомендаций для управления ИТ-инвестициями для сдерживания перерасходов и снижения финансового риска, построение сценариев для инициатив, например, миграции в облако.

«Учитывая огромный спрос на решения по управлению лицензиями, но при этом достаточно небольшое количество предложений, я уверен, что мы сможем предоставить нашим клиентам отличный SAM-инструмент. Мы учли пожелания наших клиентов и готовы развиваться вместе с ними» - сказал Дмитрий Мельников, руководитель представительства Ivanti по России, СНГ, Грузии и Монголии.