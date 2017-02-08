IBM предоставила ученым бесплатный доступ к World Community Grid для поиска новых методов лечения детской онкологии

Врачи-исследователи и компания IBM обратились к широкой общественности с просьбой поддержать усилия по поиску перспективных методов лечения детской онкологии. Ученые ищут потенциальные лекарственные препараты, которые способны повлиять на ключевые молекулы и белки, контролирующие процессы в раковых клетках в некоторых наиболее распространенных видах онкологических заболеваний у детей. Однако поиск таких препаратов, как правило, дорогостоящий и долгий процесс. Для ускорения и расширения исследований компания предоставила ученым бесплатный доступ к World Community Grid, сообщили CNews в IBM.

World Community Grid — это финансируемая и возглавляемая IBM программа для поддержки научных исследований, которая предусматривает использование вычислительной мощности компьютеров волонтеров по всему миру. Такой ресурс эквивалентен виртуальному суперкомпьютеру, позволяющему ученым быстрее проводить миллионы виртуальных опытов. Эксперименты нацелены на выявление потенциальных лекарственных препаратов, представляющих интерес для дальнейшего изучения.

Волонтерам не надо жертвовать временем, деньгами или же предоставлять техническую экспертизу для поддержки этой исследовательской инициативы под названием Smash Childhood Cancer. Они участвуют в проекте World Community Grid, скачивая и устанавливая бесплатные приложения на свой компьютер или устройства на базе Android. В отсутствие пользовательской нагрузки устройства волонтеров в автоматическом режиме проводят вычисления в рамках виртуальных научных экспериментов исследовательской команды. Результаты впоследствии передаются ученым для дальнейшего анализа, пояснили в компании.

World Community Grid функционирует на базе Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), программной платформы с открытым исходным кодом, которая была разработана в Калифорнийском университете в Беркли.

Smash Childhood Cancer сегодня объединяет международную команду экспертов и исследователей из Университета Чиба и Киотского университета в Японии, университета Гонконга, а также Детского медицинского центра Коннектикута, Лаборатории Джексона и Медицинского центра Университета Коннектикута в США.

Глобальную инициативу возглавляет доктор Акира Накагавара, специалист по детской онкологии, молекулярный биолог и руководитель медицинского центра Saga Medical Center Koseikan в Японии. Доктор Накагавара ранее использовал похожие методы в исследовательском проекте World Community Grid, в результате которого были найдены потенциальные лекарства для лечения нейробластомы, одной из самых распространенных форм онкологии среди детей, указали в IBM.

В целом Smash Childhood Cancer расширяет поиск медикаментов для лечения нейробластомы и других форм детских онкологических заболеваний, включая опухоль головного мозга, опухоль Вильмса (нефробластома), герминогенные опухоли (влияют на репродуктивную и центральную нервную систему), гепатобластому (рак печени) и остеогенную саркому (рак костей).

По данным компании, World Community Grid подключила исследователей к сверхпроизводительным вычислительным системам, мощность которых оценивается в $500 млн. Этот ресурс, предназначенный для ускорения научных открытий, частично размещен в «облаке» IBM. Программу поддержали 720 тыс. человек и 440 учреждений из 80 стран, которые предоставили более 1 млн лет вычислительного времени на более 3 млн компьютеров, ноутбуков и Android-устройств. Благодаря их участию удалось выявить потенциальные способы лечения детской онкологии, а также найти более эффективные фотоэлементы и материалы для фильтрации воды.