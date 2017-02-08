«Газпром нефть» и «Ростелеком» будут сотрудничать в области инновационного развития и промышленного интернета

Компании «Газпром нефть» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и промышленного интернета. Основная цель соглашения — установление долгосрочного сотрудничества между компаниями, формирование новых бизнес-моделей, совместная разработка и внедрение инновационных ИТ, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Одной из ключевых точек приложения сил станет реализация программ и мероприятий, исследовательских и прикладных проектов в сфере промышленного интернета. Так, «Ростелеком» в настоящее время занимается созданием платформы для промышленного интернета, которая при участии специалистов «Газпром нефти» может быть адаптирована под действующие и перспективные бизнес-процессы и промышленные приложения компании.

Кроме того, планируются совместные работы по мониторингу трендов в области инноваций, обмену информацией и научно-техническому сотрудничеству.

По словам старшего вице-президента «Ростелекома» Марии Флорентьевой, соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития и индустриального интернета с «Газпром нефтью» является логичным продолжением сотрудничества компаний в ИТ-сфере. «Внедрение промышленного интернета — на сегодняшний день одна из важнейших тенденций, которая уже в ближайшие годы затронет практически все отрасли. Технологии IIoT имеют огромный потенциал в нефтегазовой отрасли и позволят повысить эффективность и безопасность производственных процессов, прогнозировать необходимые мероприятия. “Ростелеком”, со своей стороны, выступая уже не один год бизнес-партнером для крупных клиентов, готов внести свой вклад в достижение новых стратегических задач “Газпром нефти”», — заявила она.

Как отметил начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Константин Кравченко, сотрудничество двух компаний направлено на кооперацию в области создания и внедрения промышленного интернета в России, а также совместное участие в разработке соответствующих стандартов. «Развитие промышленного интернета актуально для всех секторов промышленности, в том числе — нефтегазовых компаний. “Газпром нефть” последовательно выступает за взаимодействие промышленных предприятий, поставщиков оборудования и программного обеспечения, телеком-операторов, научно-исследовательских организаций для того, чтобы как можно скорее включиться в активное формирование рынка промышленного интернета в нашей стране», — подчеркнул он.