Вышла новая версия Solar inCode с модулями динамического и интерактивного анализа

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о выходе новой версии Solar inCode — решения для проверки безопасности исходного кода.

Как рассказали CNews в Solar Security, ключевым усовершенствованием новой версии стали модули динамического и интерактивного анализа (DAST/IAST) с двумя режимами работы — fuzzing-методов и fuzzing-запросов. Совместное использование статического, динамического и интерактивного анализа позволяет добиться более полных результатов проверки на уязвимости, ошибки и закладки в исходном коде приложений.

«Сейчас, когда продукт вышел на определенный уровень зрелости, мы определяем направления развития, исходя из потребностей наших клиентов. Это касается списка поддерживаемых языков, отчетности, интерфейса, новых технологий и так далее, — рассказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security. — Несмотря на сложность технологий, лежащих в основе Solar inCode, мы, как и раньше, стремимся сделать использование продукта простым и понятным, в том числе для сотрудников безопасности, у которых не всегда есть опыт разработки».

В новой версии был расширен список поддерживаемых языков программирования. Solar inCode 2.2 анализирует приложения, написанные на C/C++ (в том числе с использованием OpenMP), Ruby, T-SQL и Visual Basic 6.0.

Кроме того, Solar inCode 2.2 включает новые правила поиска уязвимостей для языков программирования, поддерживаемых в более ранних версиях — Java, Scala, PHP, Objective-C, Java for Android, JavaScript, Swift, Python 2, Python 3, PL/SQL и C#.

Solar inCode 2.2 предлагает расширенные возможности для анализа iOS-приложений. Поддержка языка программирования Swift 3, интеграция со средой разработки XCode 8 и компилятором Apple Clang 8.0 обеспечивают максимальный охват iOS-приложений, доступных для анализа, подчеркнули в Solar Security. Модуль загрузки iOS-приложений из App Store поддерживает все актуальные версии операционной системы iOS.

Интерфейс Solar inCode был доработан так, чтобы предложить пользователю дополнительные возможности, не усложняя логику взаимодействия с решением. Результаты сканирования теперь можно выгружать, приоритизировав уязвимости согласно классификации OWASP Top 10 2013, OWASP Mobile Top 10 2014 или PCI DSS 3.2.

По словам разработчиков, при разработке Solar inCode 2.2 большое внимание было уделено развитию аналитических инструментов. Встроенный модуль межпроектной аналитики позволяет объединять проекты в группы для получения совокупной информации по проектам в рамках группы. Пользователям доступна статистика по количеству сканирований, времени сканирования, количеству строк кода, рейтингу безопасности и количеству уязвимостей с выбором уровня критичности. Все эти показатели могут быть представлены в виде графиков, отражающих динамику изменений.

Само решение Solar inCode теперь совместимо с операционными системами CentOS и macOS.