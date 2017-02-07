«Вконтакте» начинает тестирование персонализированной рекламы в сообществах

«Вконтакте» объявила о том, что с сегодняшнего дня представители крупных сообществ соцсети будут получать приглашения на тестирование нового рекламного инструмента. Как рассказали CNews в компании, тестирование начнется в марте 2017 г.

Новая система монетизации сообществ была анонсирована в декабре прошлого года: вместо прямых размещений рекламы администраторам будет предложено получать доход от «Вконтакте» за размещение рекламных записей на странице сообщества и в ленте новостей. Модерация и таргетинг такой рекламы будут осуществляться представителями социальной сети. Новая система нацелена на улучшение качества и эффективности рекламы в сообществах.

Владельцы сообществ смогут определить, какое количество рекламы будет передано в управление рекламной системе «Вконтакте». Система будет учитывать тематику группы, подбирая релевантные для пользователя и сообщества объявления. Например, в сообществах с видеоконтентом будут показываться преимущественно видеоролики, подписчики групп про машины будут в первую очередь видеть рекламу автомобильной тематики.

Александр Круглов, директор по развитию «Вконтакте», отметил: «Сообщества «Вконтакте» заменили огромному количеству людей сайты. При этом до сих пор большая часть рекламных размещений в группах «Вконтакте» — это статичные баннеры с оплатой за факт размещения. Такой формат был популярен на сайтах в интернете 10 лет назад, сегодня же основным способом монетизации для большинства сайтов любой тематики являются различные рекламные сети. Администратор сайта выделяет место для блока, а рекламные системы подбирают каждому посетителю уникальное объявление. Аналогично будет работать и новый инструмент «Вконтакте». Новая схема имеет ряд преимуществ для пользователей и администраторов сообществ. Пользователи будут видеть более персонализированную рекламу, ее количество не увеличится. В то же время доход администраторов станет более стабильным и будет привязан к качеству аудитории сообщества. Кроме того, исчезнут риски блокировок сообществ из-за некачественной рекламы».

Для рекламодателей в новой системе станет доступен новый инвентарь, что в условиях аукционной системы приведет к удешевлению трафика.

В 2016 г. «Вконтакте» запустила гиперлокальную геолокационную рекламу и возможность создания look-alike аудиторий, приложения сообществ, сообщения сообществ на внешних сайтах, скрытые записи, кнопки в рекламных записях, прямые короткие ссылки для сообщений vk.me и обновила инструмент «Ретаргетинг».