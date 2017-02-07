Торговые представительства России за рубежом поддержат продвижение ИБ-решений InfoWatch на рынках стран Юго-Восточной Азии

Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, начинает с торговыми представительствами за рубежом совместную работу по продвижению и выводу отечественной продукции на рынки Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Такая работа будет проводиться в соответствии с утвержденным Министерством экономического развития РФ техническим заданием, сообщили CNews в InfoWatch.

«Подобный механизм прямой ведомственной поддержки экспорта российской высокотехнологичной продукции коммерческой компании с применением возможностей торговых представительств России за рубежом, насколько мне известно, на практике используется впервые, — заявил директор по развитию международного бизнеса ГК InfoWatch Владимир Шутемов. — Хотелось бы поблагодарить профильное ведомство — Минэкономразвития России, поскольку благодаря его своевременной, ответственной и конструктивной реакции на ситуацию в отрасли и запросы рынка такой механизм, наконец, появился. Уверен, что в случае подтверждения эффективности данных мер в рамках пилотного проекта, это может стать очень хорошим сигналом для всей отечественной отрасли информационных технологий, ведь опыт InfoWatch по реализации совместных проектов с торгпредствами может быть легко тиражирован в дальнейшем».

Утвержденное техническое задание предоставляет возможность оказания торговыми представительствами России в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Индонезии мер поддержки при проведении первичных переговоров с зарубежными потребителями, помощь в формировании перечня заинтересованных потребителей, а также содействие в проведении встреч представителей компании с заинтересованными иностранными организациями.