Торговая сеть inФормат перенесла электронную почту в облако LanCloud

Всероссийская торговая сеть inФормат («Фарм») объявила о переносе электронной почты в облачный сервис провайдера LanCloud.

inФормат – один из крупнейших производителей и поставщиков канцелярской продукции в России и странах СНГ. Компания работает на рынке с 1991 г. и в насчитывает 26 региональных представительств, более 1500 сотрудников и более 1 млн. постоянных клиентов.

Электронная почта является одним из критичных бизнес-сервисов компании. Помимо корпоративных коммуникаций, через электронную почту происходит приём и обработка миллионов заказов, а также взаимодействие с контрагентами. С развитием бизнеса к сервису электронной почты стали выдвигаться всё более жёсткие требования к скорости, надёжности и масштабируемости. В какой-то момент внутренние серверные мощности перестали справляться с растущими объёмами информации, и почтовая система потребовала тотальной модернизации.

«Построение новой почтовой системы требовало приобретение минимум 6 новых серверов, увеличение пропускной способности Интернет-канала, а также расширение штата ИТ-специалистов для обслуживания инфраструктуры. Оценив затраты, руководством было принято решение о переносе почтового сервиса в облако» - сказал Сергей Зацепин, начальник отдела ИТ «Фарм».

По результатам конкурса был выбран облачный провайдер LanCloud.

«Перед LanCloud стояла достаточно сложная задача по миграции нескольких терабайт почты из более чем 20 доменов компании, обеспечивая при этом полную непрерывность бизнеса. Задача усложнялась тем, что региональная распределенность компании по разным часовым поясам практически не оставляла окон для обслуживания. Несмотря на это, менее чем за два месяца, вся почта была практически бесшовно перенесена в облако LanCloud, а облачный SaaS-сервис Cloud Exchange был проинтегрирован с Active Directory заказчика». - отметил Сергей Ерин, директор по развитию LanCloud.

«В итоге торговая сеть inФормат получила эффективное централизованное почтовое решение с высокой степенью отказоустойчивости и масштабируемости. В частности, объём почтовых ящиков сотрудников был увеличен с изначальных 5 ГБ до 50 ГБ, канал доступа к почтовому серверу расширен с изначальных 100 Мбит/с до 1 Гбит/с, а вместо увеличения штата сотрудников была предоставлена бесплатная профессиональная техническая поддержка LanCloud» - сказал Сергей Зацепин.