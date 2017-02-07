Стартовали продажи бюджетного 4G-смартфона Irbis SP57

Российский производитель компьютерной техники Irbis, принадлежащий компании Treolan (входит в ГК «Ланит»), начал продажи 4G-смартфона Irbis SP57. Устройство выполнено в soft touch-корпусе (черный и белый цвета), оснащено 4-ядерным процессором, мощным аккумулятором и слотом для двух сим-карт, сообщили CNews в Treolan. Стоимость устройства пока не называется.

5-дюймовый смартфон с HD IPS-экраном работает под управлением Android 6.0, оборудован модулем GPS и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Основная камера с разрешением 8 Мп, светодиодной вспышкой и автофокусом позволит делать качественные снимки при любом освещении. Двухмегапиксельная фронтальная камера, вкупе с поддержкой LTE, сделает видеозвонки комфортными, обеспечивая четкое изображение и высокую скорость связи, рассказали в компании.

«Сейчас мы вполне можем назвать Irbis SP57 флагманом нашей линейки смартфонов, — отметил Андрей Логинов, менеджер по продукту Irbis. — С выпуском этой модели мы планируем укрепить свои позиции на рынке смартфонов, создавая в будущем более дорогие и интересные решения, в том числе и для бизнес-сегмента».



4G-смартфон Irbis SP57 с мощной батареей уже в продаже

Недавно состоялся релиз другого бюджетного смартфона производителя — Irbis SP21.