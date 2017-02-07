Проект по приему бесконтактной оплаты банковскими картами стартовал в наземном транспорте Новосибирска

«Золотая Корона», Сбербанк, Mastercard и МУП г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» объявили о запуске пилотного проекта по оплате проезда на наземном транспорте Новосибирска банковскими картами с бесконтактной технологией. Опробовать это современное решение можно на 2-м троллейбусном маршруте МКП «Горэлектротранспорт». Стоимость поездки такая же, как при покупке разового билета — p18, сообщили CNews в Сбербанке

Проект реализуется на новых транспортных терминалах (NewPos8210), тестирование которых проходит с февраля 2016 г. в общественном транспорте Новосибирска. Данные устройства теперь могут принимать безналичную оплату не только по транспортным картам системы «Электронный проездной — Новосибирск», но и по банковским картам международных платежных систем, поддерживающих бесконтактные технологии. Кроме того, новое технологическое решение позволяет оплачивать проезд с помощью смартфона — посредством систем бесконтактных платежей Samsung Pay и Apple Pay.

Программное обеспечение, позволяющее принимать в общественном транспорте оплату в одно касание, было разработано специалистами платежной системы «Золотая Корона». Процессинг банковских карт, а также предоставление онлайн-сервисов для пассажира и транспортного оператора обеспечивает Сбербанк.

Для удобства пользователей — и пассажиров, и компании-перевозчика — на сайте транспортного оператора размещена страница с личным кабинетом пассажира, где владелец карты сможет увидеть историю своих поездок, распечатать билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о функционировании сервиса.

Применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд возможностей не только пассажирам, но и транспортным предприятиям, указали в Сбербанке. Так, перевозчикам технология помогает снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, создать системы для оплаты проезда, в которые интегрированы различные виды транспорта. Новый проект расширяет перечень инструментов оплаты проезда пассажирами, что позволит увеличить долю безналичных платежей в общественном транспорте и, как ожидается, приведет к росту собираемости доходов пассажирских автотранспортных предприятий.

По результатам пилотного проекта по внедрению бесконтактной оплаты в наземном транспорте Новосибирска планируется провести его промышленное масштабирование как на муниципальном, так и на коммерческом транспорте, а также на транспортных средствах малой вместимости (маршрутные такси). С апреля 2016 г. бесконтактная технология оплаты действует в метрополитене Новосибирска — проект реализован в рамках совместной работы Mastercard и Сбербанка по развитию транспортной инфраструктуры в России.