«Облакотека» избавила своих контрагентов от бумажной рутины

99% клиентов и партнеров «Облакотеки» перешли на электронный документооборот — обмен всеми юридически значимыми первичными документами в электронном виде. Об этом CNews сообщили в «Облакотеке».

Как отмечается, компания генерирует тысячи первичных документов каждый месяц, включая договоры, акты, счета-фактуры и т.д. «Облакотека» задумывалась об использовании ЭДО уже достаточно давно, однако этот процесс задерживался необязательностью перехода на электронный документооборот для контрагентов. Тем не менее, компания поставила перед собой цель убедить всех клиентов и партнеров в удобстве данного инструмента и полностью отказаться от старого способа.

Контрагенты компании подключались к одному из трех спецоператоров: СБИС, «Такском» и «Контур», поэтому было решено завести аккаунты во всех этих системах, за счет чего сохранилась возможность работать в привычных интерфейсах. ЭДО для клиентов и партнеров абсолютно по всем параметрам лучше бумажного: моментальная скорость получения документов, автоматическая загрузка в бухгалтерскую систему, безопасность хранения, электронное подтверждение, свободные шкафы, отсутствие расходов на канцелярию, возможность удаленной работы бухгалтеров и бесплатный для покупателей возврат «экземпляров поставщика», подчеркнули в компании. Для «Облакотеки» преимуществ также не меньше: подготовка, печать, комплектация и почтовая отправка большого количества документов составляют заметную часть общей стоимости услуги вплоть до 10% для недорогих тарифных планов прямых расходов, не считая труда сотрудников. Таким образом, избавление от бумажного документооборота в том числе помогает «Облакотеке» сдерживать цены на свои услуги.

Проект перехода к ЭДО шел с апреля до конца 2016 г. в несколько этапов. Многие контрагенты компании достаточно давно хотели воспользоваться новым форматом работы, и «Облакотека» послужила для них стимулом это осуществить, отметили в компании. Как отметило большинство контрагентов, ЭДО упростил работу сотрудников, давая возможность обмениваться документами практически в режиме реального времени. Как результат, переход на ЭДО приняли 99% контрагентов. Большинство партнеров, освоив систему достаточно быстро, перевели в нее уже своих клиентов.

«Несмотря на отсутствие заметного драйвинга этого процесса со стороны государственных органов, “Облакотека” показала, что почти полный отказ от бумаги в деятельности современной организации вполне возможен. В настоящее время компания стремится работать в ЭДО еще и с нашими поставщиками, делясь с ними собственным положительным опытом», — сообщила Елизавета Колерова, руководитель службы клиентского сервиса «Облакотеки».