Интеллектуальная транспортная система «Автодория» получит функционал для контроля нарушений ПДД

Компания «Автодория» начинает сертификацию нового поколения интеллектуальной транспортной системы «Автодория». Впервые система дополнена функциями видеонаблюдения, а общее число контролируемых правил дорожного движения достигнет 20. Наряду с контролем средней скорости движения, система будет оснащена модулем измерения мгновенной скорости, функцией контроля правил проезда перекрестков, железнодорожных переездов, пешеходных переходов, сообщили CNews в «Автодории».

По-прежнему один прибор заточен под реализацию сразу множества функций. Система получит обновленную серверную платформу, реализованную с применением облачных технологий, что позволит автоматически наращивать вычислительные мощности и реализовать целый спектр аналитических функций как для целей силовых ведомств, так и для получения детальной информации о транспортных потоках. В том числе обновленная система может быть применена для создания инфраструктуры управления беспилотными транспортными средствами.

Впервые в системе «Автодория» изменится форм-фактор регистраторов транспортных средств. «Мы решили отказаться от узнаваемого образа прибора в пользу значительного упрощения монтажных и наладочных работ, а также процедур по его обслуживанию. Новый стандарты прибора позволяют снизить требования к опорам, на которых размещается оборудование, за счет уменьшения веса прибора в 4 раза», — уточнил директор компании «Автодория» Антон Куховаренко.

Дополнительно разработчики пересмотрели систему удаленной диагностики работы системы «Автодория», поэтому в новой системе станет возможным учёт 60 параметров работы прибора и серверного оборудования, по-прежнему будет доступен контроль работы системы и автоматическое отслеживание возникновения критических ситуаций. Всё это позволит компании предложить регионам более гибкие условия на обслуживание комплексов.

Новый тип камеры, который сейчас проходит тестирование, сделает возможным подключение приборов к системам уличного наблюдения «Безопасный город». Такой подход поможет сделать камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД дополнительным источником обезличенной информации для целей заказчика «Безопасного города».

«Развитие рынка систем наблюдения и автоматической фиксации нарушений ПДД двигает нас к расширению функционала “Автодории”. Мы видим возможности рынка и инвестируем в новые разработки и функции системы, сохраняя комфортные для заказчиков и партнёров условия работы с нами. Пять лет назад мы стали пионерами, предложив рынку систему контроля средней скорости как наиболее справедливый метод контроля. Теперь мы совершенствуем и модифицируем эту технологию и расширяем зону её применения», — добавил директор компании Антон Куховаренко.