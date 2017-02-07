Fortinet включила интернет вещей в адаптивную систему сетевой безопасности

Fortinet объявила о расширении своей адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet в целях обеспечения защиты корпоративных сетей от постоянно появляющихся киберугроз, проводником которых является интернет вещей (IoT). Как рассказали CNews в компании, адаптивная система сетевой безопасности Fortinet реализует функции отслеживания, интеграции, управления и масштабирования инфраструктуры, которые обеспечивают эффективную защиту от изощренных угроз, рост количества которых связан с распространением устройств IoT.

Фил Квад (Phil Quade), руководитель по информационной безопасности компании Fortinet, отметил: «В настоящее время злоумышленники в качестве своей цели в сфере информационной безопасности все чаще выбирают устройства IoT. Таким образом, интернет вещей превращается в интернет угроз. Важнейшей задачей современных организаций является развертывание средств защиты, которые поддерживают идентификацию и анализ огромного количества угроз, поступающих со стороны IoT, и защиту инфраструктур от этих угроз. Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet оснащена доказавшими свою эффективность функциями защиты корпоративных сетей, а также служит в качестве основы для реализации функций отслеживания и автоматизации, которые в будущем сыграют важную роль в процессе обеспечения информационной безопасности IoT».

Недавние атаки, проводником которых стал IoT, продемонстрировали, насколько легко задействовать миллиарды устройств в целях поражения миллионов пользователей и виртуальных экономик целых стран. Эта проблема усугубляется отсутствием базовых функций защиты и управления во многих устройствах IoT.

В настоящее время описанная проблема является наиболее актуальной для организаций, данные которых перемещаются между разными средами и устройствами — от планшетных устройств до облачных приложений — и, следовательно, нуждаются в особой защите. Современные специализированные продукты и платформы безопасности не поддерживают функции отслеживания и сетевой интеграции, которые способствуют выявлению и предотвращению атак со стороны IoT.

В целях обеспечения эффективной защиты столь масштабных направлений, как IoT и облако, организациям следует внедрить адаптивную систему сетевой безопасности, которая охватывает инфраструктуру целиком и обеспечивает реализацию функций отслеживания, сегментации и комплексной защиты. Организациям необходимо обратить внимание на три стратегические функции сетевой безопасности, обеспечивающие защиту инфраструктуры от угроз со стороны IoT.

Первая: анализ — полное представление о состоянии сети играет значительную роль в процессе проверки подлинности и классификации устройств IoT, разработки профилей риска и распределения устройств IoT по группам в зависимости от уровня их надежности. В основе адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet лежит решение FortiOS, которое предоставляет полные сведения о состоянии каждого элемента безопасности и компонента корпоративной сети. Благодаря этому ИТ-специалисты могут идентифицировать устройства IoT и трафик в критических точках инфраструктуры и управлять ими.

Вторая: сегментация — организации должны иметь возможность разделять устройства и каналы связи IoT на группы на основе политик и предоставлять базовые полномочия в зависимости от профиля риска определенного устройства IoT. Межсетевой экран Fortinet Internal Segmentation Firewall поддерживает реализацию внутренней сегментации корпоративных сетей и устройств, благодаря чему ИТ-специалисты могут применять детализированные политики безопасности в зависимости от типа устройств и требований доступа к сети.

Третья: защита — адаптивная система сетевой безопасности Fortinet поддерживает сопоставление сведений о нарушениях безопасности IoT с данными об угрозах в целях синхронизации реагирования на угрозы IoT. Также система безопасности позволяет помещать зараженные устройства IoT в карантин и устранять уязвимости в разных точках сети в целях предотвращения распространения угроз и доступа вредоносного трафика к важным ИТ-системам и корпоративным данным.

Крупнейшие корпорации и государственные организации доверили адаптивной системе сетевой безопасности Fortinet защиту важных устройств IoT, использующихся в промышленности и коммунальном хозяйстве.

Концепция адаптивной системы сетевой безопасности легла в основу новаторских разработок компании Fortinet, в частности, системы безопасности сетей на основе целей. Система безопасности сетей на основе целей позволяет автоматизировать реализацию связанных с IoT корпоративных стратегий и операций путем удовлетворения потребностей бизнеса за счет принятия согласованных мер обеспечения сетевой безопасности без вмешательства специалиста. Компания Fortinet принимает активное участие в разработке инновационных решений для защиты IoT и располагает десятками выданных и ожидающих оформления патентов в сфере безопасности IoT.